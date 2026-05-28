CHP'den Parti Ziyaretleriyle Bayram Mesajı

28.05.2026 15:36
CHP heyeti, bayramda diğer partileri ziyaret ederek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Adalet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Türkiye'de her eve bayram girmesini sağlayacak siyasi ortamı ve yaşam şartlarını bir araya getirmemiz gerek" dedi.  Adalet Partisi heyetinden ise CHP'de yaşanan sürece ilişkin "Biz hak yerini buldu diye düşünüyoruz" değerlendirmesi geldi.

CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Adalet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor.

CHP'yi karşılayan Adalet Partisi (AP) heyetinde Genel Başkan Vekili İslam Güçlü, Genel Başkan Yardımcısı Cemil Tunga, MKK üyesi Yılmaz Coşkun ve Genel İdare Kurulu üyesi Sertan Yeşilkaya yer aldı.

Kasap, Kurban Bayramı'nın anlamının yakınlaşma olduğunu ifade ederek, "Ortak paydamız aslında Türkiye'nin Türk halkının, Türk milletinin menfaatleridir. Bu menfaatlerin en üst düzeye ulaşması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Siyasetin ana amacının bu milletin huzuru ve refahı olmalıdır" dedi.

AP'li Güçlü ise "Maalesef Türk milleti Kurban bayramını yaşayamıyor. Türk milleti bayram yaşamadığı gibi şu anda ülke siyaseti de bir bayram yaşamıyor. Bir çıkmazın içindeyiz. Allah bu millete acısın. Bize yapacak çok işler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde olmak mecburiyetindeyiz. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. İnşallah bunu hep beraber yaparız" diye konuştu.

"BİR ÖNCEKİ GENEL BAŞKAN DÖNEMİNDE SİYASETTE MÜTHİŞ BİR KAVGA DÖNEMİ VARDI"

"Biz hak yerini buldu diye düşünüyoruz" diyerek sözlerine başlayan AP'li Tunga da şu görüşleri dile getirdi:"

"Ben eski CHP'liyim. 7 sene görev yaptım. Kemal Bey'i de çok severim. Huzur gelecek diye düşünüyorum. Halk, artık siyasetteki o kavga gürültüden bıktı. Bir önceki genel başkan döneminde gerçekten siyasette müthiş bir kavga vardı. Bu kavgalar bitsin artık. Ülke huzur istiyor. Ekonomik sıkıntılarımız zaten hadsafhada. Görüyoruz emeklilerimizi, çiftçilerimizi. Her şeyimiz kötü. Artık bu ülkedeki insanlarımız huzur içerisinde olsunlar. Niye bir Avrupa'daki gibi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde olamıyoruz. Bu halk mutluluğu hak ediyor artık. Ben Kemal Bey'in gelişiyle bu söylediklerimin olacağını ve gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sonuna kadar biz beraberiz, yanınızdayız. İleriki dönemlerde genel başkanlarımız bu birlik ve beraberliği oluşturacaktır. Sonuna kadar yanınızdayız."

Yeniden söz alan Güçlü de "Temennimiz sizin içindeki bu kavganın da aile içinde kalmasını isteriz. Çünkü ayrı bir CHP'nin hiç kimseye faydası olmaz. Bir şekilde bunu kendi içinizde halledeceğinizden eminim" ifadelerini kullandı.

AP ziyaretinin ardından DEVA Partisi'ne giden CHP heyetini Genel Başkan Vekili İbrahim Çanakçı, İstanbul Milletvekili Elif Esen, Genel Başkan Yardımcısı Yakup Engin, Başkanlık Kurulu Üyesi Celal Mümtaz Akıncı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Can kabul etti.

Gelecek Partisi'nde CHP heyetini ise Genel Başkan Yardımcıları Ferhat Esener ve Alaattin Fırat ile Parti YK üyeleri Nafiz Caner, Sevda Yılmaz, Reyhan Nalbant, Latif Akış ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Abdülkadir Karakeçili karşıladı.

CHP'Lİ KASAP: "HİÇBİRİMİZ AYRIŞTIRICI UNSUR DEĞİLİZ"

Bu ziyarette CHP'li Kasap, "Türkiye'de her eve bayram girmesini sağlayacak siyasi ortamı ve yaşam şartlarını bir araya getirmemiz gerek. Tek hedefimiz budur. Bu hedef doğrultusunda tüm siyasi partilerin de herHalde amacı budur. Ayrıştırıcı unsur değiliz hiçbirimiz" dedi.

Gelecek Partisi adına konuşan Esener de "Bayramlar sevginin, paylaşmanın ve birlik olmanın en güzel ve müstesna zamanlarıdır. İnşallah ortak bir buluşma noktasında bu işlerin hallolabileceğini, ülkemizin önünün açılabileceğini umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

