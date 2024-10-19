CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Sert Eleştiriler - Son Dakika
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CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Sert Eleştiriler

CHP'li Bağcıoğlu, sağlık skandalları sonrası askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı'na devrini istedi.

19.10.2024 19:57
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Son yaşanan sağlık skandalları, Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı noktasındaki görevini yerine getiremediğini açıkça ortaya koymuştur. Yenidoğan bebeklerin ihmalle katledildiği bir ortamda, Mehmetçik'in sağlığının bu bakanlığa emanet edilmesi büyük bir risk oluşturuyor. Ülkenin terörle mücadele ve sıcak çatışma riski altında olduğu bu dönemde, askeri hastanelerin derhal yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na devri zaruridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "yeni doğan çetesi"ne iliişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

" Türkiye, bebeklerin hayatını kaybettiği bir sağlık skandalıyla sarsılmış durumda. Halk sağlığının en temel unsurlarından biri olan bu güvenlik açığı, Sağlık Bakanlığı'nın görevini layıkıyla yerine getiremediğini göstermektedir. Yenidoğan bebeklerini dahi koruyamayan bir bakanlıktan, Mehmetçik'in sağlığını korumasını beklemek mümkün değildir.

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışma riski ve terörle mücadelede ağır bedeller ödendiği bu süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sağlığı hayati önem taşımaktadır. Ancak askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle bu önemli hizmet alanı sekteye uğramıştır. Askeri disiplin ve ihtisas gerektiren bu sağlık hizmetlerinin, işlevini yitirmiş bir yapının elinde olması, ülkenin güvenliği açısından da kabul edilemez bir durumdur.

Askeri hastaneler, Milli Savunma Bakanlığı'na ivedilikle geri devredilmeli ve askeri sağlık hizmetleri, uzmanlaşmış askeri doktorlar eliyle yürütülmelidir. Sağlık Bakanlığı, halkın en savunmasız kesimlerini, bebeklerimizi dahi koruyamazken, askerlerimizin hayatlarını emanet ettiğimiz bu yapının Mehmetçik'e nasıl bir güvence sağlayacağı sorgulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı, ne halkın en savunmasız kesimini ne de askerimizi layıkıyla koruyamamaktadır."

Kaynak: ANKA

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