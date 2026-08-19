CHP\'den Süt Üreticileri Birliği Ziyareti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin ile görüştü.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Keskin TBMM'de misafirimiz oldu. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.