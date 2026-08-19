CHP'den Süt Üreticileri Birliği Ziyareti - Son Dakika
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CHP'den Süt Üreticileri Birliği Ziyareti

CHP\'den Süt Üreticileri Birliği Ziyareti
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Faik Öztrak, Tevfik Keskin'i TBMM'de ağırladı, teşekkür etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin ile görüştü.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Keskin TBMM'de misafirimiz oldu. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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