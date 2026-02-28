Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki... Murat Emir: Hukukun Değil, Talimatlı Yargının Açık Bir Siyasi Operasyonudur

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan'ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması, hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması, hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur. Aylardır partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargıyı bir sopa olarak kullanan tükenmiş iktidar, bu nafile kumpaslarla bizi sindirebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Hukuksuzluğunuza da baskılarınıza da boyun eğmeyeceğiz."