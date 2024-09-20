CHP'den Taşımalı Eğitim Yönetmeliği İptali Talebi

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CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştayda dava açtı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Kars Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi İnan Akgün Alp, yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali adına Danıştaya gönderilmek üzere Kars İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde 30 kilometre mesafeyi aşan uzaklıktan okullarına taşınan öğrencilerin bundan sonra taşımalı eğitim hakkından yararlanamayacaklarını savunan Alp, taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan öğrenciler ile taşımalı eğitim kapsamında olan ancak ikili eğitim sisteminin uygulandığı okullarda öğrenim gören öğrencilerin yemek hizmetinden faydalanamayacağını ileri sürdü.

Alp, "Yüksek Mahkemeden bu davada iptal kararı vermesini bekliyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın yasal ve anayasal haklarının takipçisi olamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.