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CHP'den Tayfun Kahraman'a Tepki

CHP\'den Tayfun Kahraman\'a Tepki

Gökçe Gökçen, Gezi davasındaki Tayfun Kahraman'a kötü muameleye Adalet Bakanı'na tepki gösterdi.

23.12.2024 14:08
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davasından cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın jandarma aracında maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "O görüntülerden de mi utanmadınız" sözleriyle tepki gösterdi. Gökçen, "IŞİD'çi katilleri serbest bırakanlar, Vera'sına kavuşmayı bekleyen Tayfun Kahraman'a eziyet ediyor" dedi.

Gezi Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası verilen ve 32 aydır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin rutin sağlık kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerince kötü muameleye uğradığını duyurmuştu. MS hastası Tayfun Kahraman'a cezaevi aracının içindeki kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman, 28 Ağustos 2024'te MS hastalığıyla ilgili doktor kontrolüne götürülürken 6,5 saat kelepçeli halde bekletilmişti. Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'ın talebine rağmen kollarındaki kelepçenin çıkarılmadığını hatta kelepçenin kan akışı duracak kadar sıkıldığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen,Kahraman'a uygulanan kötü muameleyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Gökçen, Kahraman'a uygulanan kötü muamele nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Gökçen açıklamasında şunları söyledi:

"Tayfun Kahraman, Gezi eylemleri sırasında bir şehir plancısı olarak mesleğinin gereğini yerine getirmiş, çok cesur ve o günlerde hükümetle diyalog süreçlerini çok makul yürütmüş bir arkadaşımızdır. Hayatında kimseye zararı dokunmamış, hakkında hiçbir somut fiil ile suç iddiası bile bulunmamış bir şehir plancısıdır.

Tayfun Kahraman, bir dolu sayfa ama içi bomboş bir iddianameyle, bir siyasi hükümle, hiçbir somut fiil isnadı bile olmadan cezaevinde tutuluyor. Tayfun Kahraman, MS hastası ve rutin sağlık kontrolüne götürülürken jandarma aracında sıcakta, güneş altında bileklerinde kelepçe sıkılı bir şekilde uzun süre bekletiliyor. Bu sırada fenalaşıyor. Kelepçenin gevşetilmesini istemesine ve hastalığı hakkında bilgi vermesine rağmen daha da sıkılıyor. Video ve raporlarla kanıtlı bu olayın ardından soruşturma izni verilmedi. Adalet Bakanına soruyorum; o görüntülerden de mi utanmadınız? Tayfun Kahraman Sednaya hapishanesinde olmadığı için mi bu kötü muamele hoş görülüyor? Kendisine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sormuştum, halen cevap bekliyorum. Hükümet neden işkence ve kötü muameleye dair uluslararası raporların yayımlanmasına engel oluyor? IŞİD'çi katilleri serbest bırakanlar, Vera'sına kavuşmayı bekleyen Tayfun Kahraman'a eziyet ediyor."

Kaynak: ANKA

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