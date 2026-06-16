CHP'den Taziye Ziyareti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Bayraktutan'ın kayınvalidesi Atike Muslu'nun vefatı dolayısıyla Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ziyarette bulundu.
Bayraktutan, nazik ziyaretleri dolayısıyla Özel, Emir ve Ağbaba'ya teşekkür etti.
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