CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, beş teğmenin kılıç çatarak yemin ettikten sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edilmesine ilişkin; "Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıç çatan beş teğmene disiplinsizlik gerekçesiyle "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir. Teğmenlerimiz hakkında alınan bu kararın ülkesini, milletini, devletini seven hiç kimsenin gönlünde yeri yoktur. Ne hukuka sığar, ne de vicdana. Onlar, haykırdıkları gibi, yalnızca Mustafa Kemal'in askerleridir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ışığında, miras bıraktığı mücadele ruhuyla vatanına hizmet etmek üzere yetişmiş genç teğmenlerimizin yanındayız. Siz Atatürk'ün ismini silmeye çalıştıkça, Atatürkçü genç teğmenlerimiz yetişmeye devam edecekler. Teğmenlerimizin yanındayız!"