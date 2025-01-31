CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki

CHP'li Zeybek, 'Mustafa Kemal'in askerleri' diyerek yemin eden teğmenlerin ihraç kararını eleştirdi.

31.01.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, beş teğmenin kılıç çatarak yemin ettikten sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edilmesine ilişkin; "Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıç çatan beş teğmene disiplinsizlik gerekçesiyle "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Tarihin utanç köşesine bir karar daha yazıldı. Milletimizim göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin en başarılı, pırıl pırıl öğrencilerine; Ulu Önderimiz, kurucu liderimize bağlılık yemini yüzünden verilen ihraç kararı Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine indirilen büyük bir darbedir. Teğmenlerimiz hakkında alınan bu kararın ülkesini, milletini, devletini seven hiç kimsenin gönlünde yeri yoktur. Ne hukuka sığar, ne de vicdana. Onlar, haykırdıkları gibi, yalnızca Mustafa Kemal'in askerleridir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ışığında, miras bıraktığı mücadele ruhuyla vatanına hizmet etmek üzere yetişmiş genç teğmenlerimizin yanındayız. Siz Atatürk'ün ismini silmeye çalıştıkça, Atatürkçü genç teğmenlerimiz yetişmeye devam edecekler. Teğmenlerimizin yanındayız!"

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Teğmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Teğmen İhraçlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.