CHP'den TFF'ye Amatör Kulüpler İçin İtiraz - Son Dakika
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CHP'den TFF'ye Amatör Kulüpler İçin İtiraz

CHP\'den TFF\'ye Amatör Kulüpler İçin İtiraz
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CHP, TFF'nin lisans ücretlerindeki artışların amatör kulüpleri zor durumda bıraktığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Spor Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) lisans ve katılım ücretlerindeki artışların amatör kulüplere ağır mali yük getirdiğini belirterek uygulamaların geri çekilmesini istedi. Açıklamada, yaklaşık 6 bin amatör kulübün bulunduğu Türkiye'de 600 kulübün yeni sezonda liglere katılmama kararı aldığı bildirildi.

CHP Spor Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklama ile, TFF'nin futbol lisans vize ücretlerini 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılması eleştirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"?Türkiye Futbol Federasyonunun yeni uygulaması nedeniyle Türkiye'deki amatör futbol kulüplerimiz kapanma noktasına gelmiştir. Yeni uygulama ile futbol lisans vize ücretleri 100 TL'den 500 TL'ye çıkartılmıştır. Kulüplerimizin farklı yaş gruplarındaki oyuncularının toplam lisans vize ücretleri, her bir kulübümüze 50 bin TL ile 75 bin TL arasında ek bir maliyet yükü getirmektedir.

Ayrıca, bir kulübün en az 4 yaş grubunda takımı bulunduğu düşünüldüğünde, takım başına istenen 5.000 TL'lik katılım payı, toplamda kulüplerimize 20 bin TL'lik ek bir külfet oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak, Bölgesel Amatör Lig katılım payı 250 bin TL'ye çıkartılmış; ayrıca kulüplerimizden 750 bin TL teminat istenmeye başlanmıştır. Bu durum, kulüplerimize toplamda 1 milyon TL'lik ağır bir maliyet çıkarmaktadır.

Bu ağır koşullar altında amatör spor kulüplerinin varlığını sürdürme şansı kalmamıştır. Türk sporunun temeli olan amatör spor kulüpleri, bu ağır ekonomik yaptırımlar nedeniyle kapanma noktasına gelmiştir. Türkiye Futbol Federasyonunun bu uygulamadan acilen vazgeçmesi şarttır.

Türkiye'de yaklaşık 6 bin amatör spor kulübü bulunmaktadır. Alınan bu kararlar nedeniyle şu ana kadar 600 spor kulübümüz yeni sezonda liglere katılmama kararı almıştır.

Amatör futbol kulüpleri bu uygulamalar yüzünden kapandığı sürece Türk futbolunun geleceği de kararmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yaptırımları ve yanlış uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Amatör spor kulüplerimizin sonuna kadar yanındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunu bu yanlış uygulamalardan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den TFF'ye Amatör Kulüpler İçin İtiraz - Son Dakika

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