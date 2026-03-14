CHP'den TRT'nin Taraflı Yayıncılığına Eleştiri

14.03.2026 12:27
CHP'li Cem Avşar, TRT'nin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini savunarak TBMM'ye önerge sundu.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, TRT'nin taraflı olduğunu ifade ettiği yayın politikasını gündeme taşıdı.

Avşar, önergesinde "Anayasa ve yasal mevzuatın aksine özellikle son yıllarda, TRT'nin yayın politikalarında ağır bir siyasi tarafgirlik, muhalefet partilerine yönelik sistematik bir görmezden gelme ve kamuoyunun haber alma hakkını zedeleyen uygulamalar gözlemlenmektedir. Muhalefet temsilcileri aleyhine tutum takınmakla birlikte, muhalefet partilerinin grup toplantıları, basın açıklamaları, mitingleri ve halkla buluşmaları haber değeri taşımasına rağmen çoğunlukla TRT ana haber bültenlerinde ve haber kanallarında yayınlanmamaktadır. TRT'ye ayrılan kamu bütçesinin, yalnızca iktidar lehine kullanılması, milyonlarca vatandaşın vergisinin, siyasal eşitliği zedeleyen bir yayıncılığa harcanması kamuoyu vicdanında ağır hasar oluşturmaktadır. Tarafsız ve objektif kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun iktidar lehine açıkça yanlı yayınlar yapması ve yayın politikasının böyle kurgulaması, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Bununla birlikte, Kamu kaynaklarıyla finanse edilen TRT'nin bu kaynağının etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine uygun ve şeffaf olmayan bir şekilde harcanması Anayasal bir sorumluluk doğurmaktadır" ifadesini kullandı.

Avşar, önergesinde şu soruları yöneltti:

TRT ve bünyesinde yer alan diğer haber mecralarının haber bültenlerinde son üç yılda siyasi partilere, parti genel başkanlarına ve faaliyetlerine ayırılan yayın süresinin partilere göre dağılımı nedir? Söz konusu dağılımda hangi kriterler dikkate alınmakta ve denetimi nasıl yapılmaktadır? Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

TRT'ye son üç yılda kamu bütçesinden aktarılan toplam kaynak miktarı ne kadardır? Bu kaynağın harcama kalemlerine göre tasnifi nasıldır? Söz konusu kaynağın yüzde kaçı bütçeden, yüzde kaçı halktan kesilen elektrik faturası payı ve bandrol gelirlerinden ve yüzde kaçı reklam gelirlerinden sağlanmaktadır?

Kamuoyunda çokça tartışılan ve rahatsızlık uyandıran TRT'nin özerklik, kamu yararı ve tarafsızlık ilkelerine uygun olmayan ve Anayasa ile kendi Kanunu gereği üstlenmesi gereken yayın politikasını ihlal ettiği ve taraflı davrandığı yönündeki eleştiriler hakkında Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Konuya ilişkin tarafınıza ulaşan herhangi bir talep ve şikayet bulunmaktadır?

10 Mart 2026 tarihinde TRT Haber X hesabında, yargılama süreci devam eden bir davaya ilişkin süreci etkileyebilecek, yargılanan kişilere çeşitli ithamlarda bulunan, toplum nezdinde zan altında bırakan ve hedef gösteren iddiaların haber yapılmasını "tarafsızlık ilkesi" ve "masumiyet karinesi" bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Söz konusu haberin yayın organınız olan TRT Haber X hesabında yayınlanması olayını Anayasa'nın 133. maddesine aykırı olduğunu düşünüyor musunuz? Şayet aykırı ise işlenen bu Anayasal suça karşı ne tür tedbirler alınmış ve sorumlular hakkında ne tür idari ve adli işlemler başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa kasten Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en köklü kurumu olan TRT'nin zan altında bırakıldığını düşünüyor musunuz?

Kaynak: ANKA

Cem Avşar, Güncel, Medya, Trt

