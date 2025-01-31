CHP'den TSK İhraçlarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den TSK İhraçlarına Tepki

Deniz Yücel, beş teğmenin ihraç edilmesine karşı çıkarak Türk Ordusu’nun onurunu savundu.

31.01.2025 18:36
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(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin, "Bugün Genç Teğmenlerimizin, yeri geldiğinde kefenleri olabilecek üniformaları, emek vererek bileklerinin hakkıyla kazandıkları rütbeleri ellerinden alınmış olsa da birgün o üniformalara yeniden kavuşacaklar... Kendi yaverleri FETÖ'cü çıkanlar ise ne teğmenleri ne de onların ettiği yemini anlayamazlar" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Yücel'in paylaşımı şöyle:

"2000 yıllık şanlı, şerefli Türk Ordusu, emperyalizmi yenen tek düzenli ordudur... Gelenekleri, Türk Milleti'nin kökleri kadar sağlam ve derindir. Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür... 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek, Türk Milletine ve ebedi Başkomutana sadakat ve bağlılıktır. 23 yıldır kumpas davalarıyla, algı operasyonlarıyla zayıflatmaya çalıştığınız Türk Ordusu her daim yeniden doğdu, yeniden filizlendi...

Genç Teğmenler nezdinde Türk Ordusu, Türk Milletini ve ebedi Başkomutan Atatürk'ün aziz hatırasını muhafaza ve müdafa görevini her daim yerine getireceğini göstermiştir. Bugün Genç Teğmenlerimizin, yeri geldiğinde kefenleri olabilecek üniformaları, emek vererek bileklerinin hakkıyla kazandıkları rütbeleri ellerinden alınmış olsa da birgün o üniformalara yeniden kavuşacaklar... Kendi yaverleri Fetö'cü çıkanlar ise ne teğmenleri ne de onların ettiği yemini anlayamazlar..."

Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, TSK, Son Dakika

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