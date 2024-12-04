CHP\'den Yasa Dışı Göç İçin Dava!

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ulusal güvenlik için risk oluşturduğunu savunarak, "İçişleri Bakanlığına sınırsız bir yetki veren, bu yönetmeliğin iptaliyle ilgili bugün dava açtık." dedi.

Bakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 17 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, 2016'dan beri Türkiye'ye gelen yasa dışı göçmen sayısının 2 milyon 800 bin olduğunu, Bakanlığın geçici koruma altındakilerin sayısını da 2 milyon 938 bin olarak açıkladığını, ancak bu rakamların doğru olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Resmi Gazete'de 15 Ekim'de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik'le tüm bu kişilere "yasa dışı" olarak Türkiye'de çalışma izni verildiğini savunan Bakan, çalışma izni verilmesinin, vatandaşlığa giden yol olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi ciddi bir ulusal güvenlik problemiyle karşı karşıya bırakacak, 2 milyon 800 bin yasa dışı göçmenin dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının önünü açacak, İçişleri Bakanlığına sınırsız bir yetki veren, bu yönetmeliğin iptali ile ilgili bugün dava açtık." ifadelerini kullanan Bakan, parti avukatlarının dava dilekçesini bugün Danıştay'a verdiğini bildirdi.

Murat Bakan, iktidarın "Türkiye'yi göç kriziyle karşı karşıya bıraktığını ve bunu çözme yeterliliği bulunmadığını" öne sürerek, şunları kaydetti:

"Kim olduğunu bilmediğimiz milyonlarca insanın, Türkiye'de önce ikamet izni, geçici koruma, uluslararası koruma ve sonrasında vatandaşlığa giden yolu İçişleri Bakanlığı üzerinden alabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir güvenlik riskine karşı da ülkemizin bekasını, ulusal güvenliğimizi korumak adına Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün böyle bir başvuruda bulunduk. Bütün bu süreç hukuk dışıdır, yasa dışıdır. Türkiye'de yasa dışı göçü yasal hale getirmeye çalışılan adımlardır."