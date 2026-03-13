CHP'den Yerel Medya Buluşması Adana'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Yerel Medya Buluşması Adana'da

CHP\'den Yerel Medya Buluşması Adana\'da
13.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP yerel medyayı güçlendirmek için Adana'da buluşma düzenledi, sorunlar ele alındı.

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın beşincisi Adana'da düzenlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"ndaki konuşmasında, bu programları Türkiye'nin dört bir yanında düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Programda az siyaset, daha çok gazeteciliğin konuşulacağını belirten Bulut, yerel medyanın o ilin sesi, hafızası, vicdanı olduğunu dile getirdi.

Yerel medyanın önemine değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Günümüz Türkiye'sinde yerel medya, belediyeyi, meclisi, seçtiği insanları izliyor. Yerel medya orada bir çevre sorunu varsa onu izliyor, onu ulusala taşıyor. Türkiye sadece Ankara'dan ibaret değil. Ama baktığınızda İstanbul ve Ankara dışında, siyaset ve iş dünyası dışında herhangi bir haber çıkmaz durumda. Bunun sebebi yerel medyaya hem ulusalın bakışı hem de yerel medyanın içinde bulunduğu sorunlar. Yerel medyanın çözülmesi gereken en önemli hususlarından biri ekonomik özgürlük, diğeri örgütlenme. Bu ikisi yapıldığı anda kimseye bağlı kalmaz. Türkiye'de var olan tüm bölgelerde bunları dinleyeceğiz."

Bulut, basın hizmetinin, vatandaş için barınma, güvenlik gibi bir kamu hizmeti, bir anayasal hak olduğunu vurguladı.

Adana, ?Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Niğde ve Kahramanmaraş'tan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program, panel ve söyleşilerle devam etti.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Güncel, Medya, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yerel Medya Buluşması Adana'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:24:05. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den Yerel Medya Buluşması Adana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.