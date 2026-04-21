Burhanettin Bulut: "Yüreğir Halkının Verdiği Yetkinin Masa Başı Kararlarla Gasbedilmesine Sessiz Kalmayacağız"

21.04.2026 15:39  Güncelleme: 16:33
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek hukukun siyasallaştırıldığını ve demokrasinin ayaklar altına alındığını belirtti. Bulut, 'Yüreğir halkının verdiği yetkinin masa başı kararlarla gasp edilmesine sessiz kalmayacağız' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Hukukun siyasallaştırıldığı, yargının bir baskı aracı olarak kullanıldığı, demokrasinin ayaklar altına alındığı bu kara düzende adaletten söz edilemez. Yüreğir halkının verdiği yetkinin masa başı kararlarla gasbedilmesine sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Bulut, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Sandıkta alamadıkları belediyelere, yargı sopasıyla çökmeyi alışkanlık haline getirenlerin bu seferki milli irade hırsızlığının adresi 35 yıl sonra kazandığımız Yüreğir oldu. 8 yıl öncesine dair mesnetsiz bir iddia ve bir iftiracının beyanlarıyla ceza alan Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı."

Yüreğir'in sandıkta ortaya koyduğu iradenin hukuksuzca yok sayılması, sadece Yüreğir halkına değil, tüm yurttaşlara verilmiş bir mesaj niteliğindedir: Sandıkta kaybetsek bile, başka yollarla sonuçları değiştirebiliriz. Hukukun siyasallaştırıldığı, yargının bir baskı aracı olarak kullanıldığı, demokrasinin ayaklar altına alındığı bu kara düzende adaletten söz edilemez. Yüreğir halkının verdiği yetkinin masa başı kararlarla gasp edilmesine sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Ali Demirçalı, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
