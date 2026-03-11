CHP'den Ziraat Bankası İlan Eleştirisi - Son Dakika
CHP'den Ziraat Bankası İlan Eleştirisi

11.03.2026 12:21
Bulut, Ziraat Bankası'nın reklam harcamalarının iktidara yakın medyaya aktarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Kamu bankası reklamlarını hangi medya kuruluşlarına veriyor? Bu da sır değil. Ziraat Bankası'nın ilanları büyük ölçüde iktidara yakın medya organlarına gidiyor, muhalif basına ise neredeyse zırnık koklatılmıyor. Görünen o ki verilen batık krediler yetmemiş, şimdi de iktidarın borazanlığını yapan medya organlarına 'reklam ve ilan' adı altında yeni bir finansman kapısı açılmış durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Ziraat Bankası'nın ilan ve reklam harcamalarına ilişkin paylaşım yaptı. Bulut, şunları kaydetti:

"Kuruluş amacı çiftçilere destek olmak ve tarımın gelişmesine katkı sağlamak olan Ziraat Bankası'nın son 20 yıldaki ilan ve reklam harcaması 6 milyar 209 milyon lira. Aynı Ziraat Bankası, Doğan Grubu'nu satın alabilmesi için Demirören Grubu'na 8 yıl önce 700 milyon dolar proje kredisi, 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon dolar kredi verdi. Üstelik bu kredi hala geri ödenmiş değil. Peki kamu bankası reklamlarını hangi medya kuruluşlarına veriyor? Bu da sır değil. Ziraat Bankası'nın ilanları büyük ölçüde iktidara yakın medya organlarına gidiyor, muhalif basına ise neredeyse zırnık koklatılmıyor. Görünen o ki verilen batık krediler yetmemiş, şimdi de iktidarın borazanlığını yapan medya organlarına 'reklam ve ilan' adı altında yeni bir finansman kapısı açılmış durumda."

Kaynak: ANKA

