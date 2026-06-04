CHP Disiplin Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını Genel Merkez'de yaptı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda YDK Başkanı olarak İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Toplantıda Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'ten bu yana alınan ihraç kararları da iptal edildi. Karara üç YDK üyesi şerh koydu.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve dönen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısını Genel Merkez'de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan'ın başkanlığında yürütüldü. Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekerek yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı. Toplantıda CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. YDK Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Ersen Özsoy seçilirken, Sekreter ise Sezgin Kaya oldu. Her üç isim de oy çokluğuyla seçildi.

İHRAÇ KARARLARI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan toplantıda Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'ten bu yana alınan ihraç kararları da iptal edildi. YDK tarafından CHP MYK'ya yazılan yazıda, 38'inci Olagan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararına atıf yapıldıktan sonra, "Verilen Kesin Hükümsüzlük kararı söz konusu olmakla 4-5 Kasım 2023 tarihi sonrasında oluşmuş Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve aldığı kararların da yok hükmünde olduğu değerlendirilmektedir. Hal böyle olunca ekli listede yazılı hakkında disiplin işlemi uygulanmış üyeler özelinde, telafisi imkansız zararlara neden olunmuş bulunduğundan, bu üyeler hakkında verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğunun tespitine ve kararların icrası durdurularak parti kayıtlarının düzeltilmesi hususunda karar verilmesi ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına durumun yazı ile bildirilmesi özelindeki Kurulumuz düşüncesini, saygı ile bilgi ve takdirlerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

3 İSİMDEN ŞERH YAZISI

YDK'da alınan bu karara YDK üyeleri; Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar şerh düştü.

Toplantının ardından Genel Merkez'de basın açıklaması yapan Bülbül, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin yalnızca Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesine tedbiren karar verdiğini belirterek, YDK'nın işlemlerine yönelik bir karar olmadığını söyledi.

İhraç kararlarının iptaline ilişkin karara şerh düştüklerini söyleyen Bülbül, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 4 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik böyle bir karar alma yetkisi Siyasi Partiler Kanunu ve CHP'nin 9-10 Mart 2018 tarihli kurultayında kabul edilen Tüzüğünde ve halen ayakta olan ve başka bir anlatımla yürürlükte bulunan 6-7-8 Eylül 2024 tarihli 20. Olağanüstü Kurultayında ve 28-30 Kasım 2025 Kurultayında kabul edilen Tüzük değişikliklerinde yeri bulunmamaktadır. Böyle bir karar alma yetkisi olmayan YDK'nın Merkez Yönetim Kurulu'na yönelik aldığı bu kararı yok hükmündedir. Bu nedenle kabul edilemez. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı ilamında 4-5 Kasım 2023 sonrasında oluşmuş Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve aldığı kararların yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir kararı yoktur. ve hakkında disiplin işlemi uygulanmış üyeler üzerinde verilmiş disiplin kararlarının yok hükmünde olduğuna ilişkin tedbir hükmü yoktur. YDK'nın ve MYK'nın, BAM kararında disiplin işlemlerine ve yapılan Tüzük değişikliklerine dahi bir tedbir kararı yok iken ve iş bu şahsın hukukuna ilişkin kararlardan olan BAM 36. Hukuk Dairesi'nin 2026/32 Esas ve 2026/658 Karar sayılı kararı henüz kesinleşmemişken bu disiplin kararlarının icrasını durdurmak ve parti kayıtlarını düzeltilmesi konusunda karar vermek ve aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazıyla bildirmek yetkisi yoktur. Tüzüğün 72. maddesine göre kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi'nde olup bu nedenle de alınan karar yetki açısından yok hükmündedir. Bu husus açıkça hukukun temel ilkelerine, Anayasa'ya, Siyasi Partiler Kanunu'na ve Tüzüğe açıkça aykırıdır" dedi.

YDK BAŞKANI SEÇİMİNE İTİRAZ

Bülbül, 37'inci Kurultay'da seçilen YDK'nın asıl başkanının Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olduğunu belirterek aynı isimlerin başkanlık seçimine de şerh koyduklarını açıkladı. Şerh yazısında, "4 Haziran 2026 tarihinde yapılan Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında yeniden başkanlık divanı seçimi tüzüğe aykırı olup 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayından önce Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Uğur Bayraktutan'ın başkanlıktan istifası olmadan yeniden seçim yapılması tüzüğün 67. maddesine aykırıdır. Bu nedenle seçim yapılmasına yönelik muhalefet şerhimizi koyuyoruz" ifadelerine yer verildi.