CHP Diyarbakır'da Başkan Değişimi

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl istifa etti. İl Yönetimi toplanarak Akyıl'ın yerine yeni il başkanını belirledi. Yapılan toplantı sonucunda yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, il başkanlığı görevine getirildi.

CHP Diyarbakır İl Başkanı İsmail Akyıl'ın istifanın ardından il yönetimi toplanarak yeni il başkanını seçti. Yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi Avukat Mehmet Berk, yeni il başkanı olarak seçildi.

Parti içerisinde uzun süredir aktif görev alan ve yönetimde bulunan yeni başkan Mehmet Berk'in, önümüzdeki günlerde ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirmesi ve yeni yönetimin görev dağılımını yapması bekleniyor.