CHP Edirne İl Başkanı Becan ve yönetim kurulu, Vali Sezer\'i makamında ziyaret etti

CHP Edirne İl Başkanı Becan ve yönetim kurulu, Vali Sezer'i makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Valilik açıklamasına göre ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Özlem Becan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Becan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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