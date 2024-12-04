CHP Eğitim Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP Eğitim Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti

İmamoğlu, yerel yönetim ve eğitimde sosyal adaletin önemine vurgu yaptı.

04.12.2024 15:17
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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) "Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı" İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Planlama Ajansının (İPA) Florya yerleşkesindeki çalıştayda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yerel yönetim", "eğitim" ve "Cumhuriyet Halk Partisi" kavramlarının birbirine uyumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de her ailenin önceliğinin çocuğunu okutmak olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bizler, sosyal adaletin sağlanmasında en önemli hattın eğitim olduğunu, eğitimde eşitlik olduğunu bilen insanlarız. Eğitimin, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasındaki temel rolünü de hep birlikte yaşayarak büyüdük." dedi.

İBB'nin şu anda 105 olan kreş sayısını 150'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, belediyenin 8'i kız, 6'sı erkek toplam 14 yükseköğretim öğrenci yurdu olduğunu kaydetti.

İBB Başkanı İmamoğlu, "2023 yılında arttırdığımız sayıyla 100 bin üniversite öğrencisine tam 1,5 milyar lira destek veriyoruz. 83 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine maddi eğitim desteği veriyoruz. Bunların hepsi sosyal incelemeden geçen öğrencilerimiz. 43 bin öğrenciye, uzun süre, bir yılını destekleyecek seviyede eğitim seti desteği veriyoruz." diye konuştu.

Parti olarak eğitim meselesine azami düzeyde önem göstereceklerini anlatan İmamoğlu, eğitimcilere de sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ile Suat Özçağdaş ve partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Eğitim Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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