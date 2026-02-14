CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da... CHP Pm Üyesi İrak: Ekrem İmamoğlu Bu Ülkede Cumhurbaşkanı Olacaktır - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Muğla'da... CHP Pm Üyesi İrak: Ekrem İmamoğlu Bu Ülkede Cumhurbaşkanı Olacaktır

14.02.2026 14:14  Güncelleme: 17:02
CHP PM Üyesi Uğurcan İrak, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve erken seçim talebiyle yarın Milas'ta yapılacak miting öncesinde açıklamalarda bulundu. İrak, insanları adalet duygularının zedelendiği bu dönemde mitinge davet etti.

(MUĞLA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Uğurcan İrak, "Ekrem Başkan 11 aydır dimdik bir şekilde içeride direniyor. Asla bizleri yalnız bırakmıyor. Kendisi içeride de olsa dışarıda da olsa bizim cumhurbaşkanı adayımızdır ve seçimin kazananıdır. Sadece kaçınılmaz olanı geciktirebilirler ama eninde sonunda Ekrem İmamoğlu bu ülkede cumhurbaşkanı olacaktır. Bu ülkeyi bizler sosyal demokrat bir şekilde, Ekrem Başkanımızla beraber yöneteceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 88'incisi yarın Muğla Milas'ta Atapark Meydanı'nda yapılacak. CHP PM Üyesi Uğurcan İrak, yarın yapılacak miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra en büyük miting alanının Milas olduğunu ifade eden İrak, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki Muğlalı hemşerilerimiz adaletsizliğe karşı ses çıkarmak için yarın bu büyük miting alanını hıncahınç doldurup dışarıya taşıracaklardır. Türkiye'de özellikle son yaşanan gelişmelerden sonra insanların adalet duygusu daha da zedelendi. Bu zedelenen adalet duygusuna karşı ses çıkarmak için yarın bütün hemşerilerimizi Atapark Meydanı'na, Milas'a bekliyoruz."

Ekrem Başkan 11 aydır dimdik bir şekilde içeride direniyor. Asla bizleri yalnız bırakmıyor. Kendisi içeride de olsa dışarıda da olsa bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır ve seçimin kazananıdır. Sadece kaçınılmaz olanı geciktirebilirler ama eninde sonunda Ekrem İmamoğlu bu ülkede cumhurbaşkanı olacaktır. Bu ülkeyi bizler sosyal demokrat bir şekilde, Ekrem Başkanımızla beraber yöneteceğiz.

Miting alanındaki çalışmalarımız bitti, saha çalışmalarımız bitti. Şu an alan hazırlığını yapıyoruz. Yarın genel başkanımızı burada, bu alanda misafir edeceğiz. Daha öncesinde kafe ziyaretleri, iş yeri ziyaretleri, STK ziyaretleri, siyasi parti ziyaretleri gerçekleştirdik. Bunlar bitti. Emniyetimizle, valiliğimizle görüşmelerimizi yaptık. Şu an her şey hazır. Alanımızı da düzenledikten sonra yarın genel başkanımızı misafir etmek için burada hazır olacağız."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
