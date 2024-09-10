CHP Emek Büroları'nı Yeniden Kuruyor - Son Dakika
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CHP Emek Büroları'nı Yeniden Kuruyor

CHP, emekçilerin sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacak ve bu yönde politikalar üretilmesine katkı sağlayacak 'Emek Büroları'nı yeniden faaliyete geçiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı'na katılmak üzere 13 Eylül Cuma günü emek kenti Kocaeli'ne gidecek.

10.09.2024 11:06
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GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, emekçilerin sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacak ve bu yönde politikalar üretilmesine katkı sağlayacak "Emek Büroları"nı yeniden faaliyete geçiriyor. CHP Genel Başkanı Özgür özel, Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı'na katılmak üzere 13 Eylül Cuma günü emek kenti Kocaeli'ne gidecek.

CHP, emekçilerin yaşadığı sorunlara çözümler üretmek ve çalışma hayatı üzerine politikalar geliştirmek amacıyla 2016'da hayata geçirilen "Emek Büroları"nı yeniden faaliyete geçiriyor. CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in başkanlığında çalışmaları yürütülen Emek Büroları'nın ilk adımı 13 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde atılacak.

CHP 30 Haziran tarihinde, asgari ücrete ara zam talebi ve emekçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Kocaeli Gebze'de bir Emek Mitingi düzenlemişti. Bu kez de yine emek kenti Kocaeli'de Emek Büroları'nı faaliyete geçirmek için ilk adım atılacak. Bu kapsamda 13 Eylül Cuma günü, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileriyle bir akademik kurul toplantısı yapılacak. Bu toplantıda büroların yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor.

Toplantının ikinci bölümünde CHP Lideri Özel de Kocaeli'ne gelerek toplantıya katılacak. Özel burada, CHP'nin emek politikaları üzerine konuşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Emek Büroları'nı Yeniden Kuruyor - Son Dakika

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