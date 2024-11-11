CHP Esenyurt'ta Protesto Düzenledi - Son Dakika
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CHP Esenyurt'ta Protesto Düzenledi

CHP, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto ederek Esenyurt'u kazanmak için mücadele edecek.

11.11.2024 19:16
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile partililer, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt Belediyesinin önüne geldi.

Burada konuşan Adem, Ahmet Özer'in "hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla" cezaevinde olduğunu söyledi.

Burada yapılması gereken tek şey olduğunu belirten Adem, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli. Bizim görevimiz bu. Biz memleketimizin, vatandaşımızın tüm sorunlarını çözmek için buraya geldik ama maalesef sandıkta kazanamayanlar farklı yollarla farklı işler çeviriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır da Esenyurt'u sahipsiz bırakmayacaklarını dile getirdi.

Bugün 4 milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye önünde olduklarını aktaran Başarır, "Birlikte olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, direneceğiz, biz kazanacağız." diye konuştu.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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