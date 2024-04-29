CHP, Et ve Süt Kurumu'nu suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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CHP, Et ve Süt Kurumu'nu suç duyurusunda bulundu

CHP, Et ve Süt Kurumu\'nu suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun hijyen kurallarına aykırı davranarak halkın sağlığıyla oynadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Adem, gıda üretimi ve dağıtımında sağlık ve hijyen kurallarına tamamen riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

29.04.2024 11:19
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" hükümlerine aykırı davranarak halkın sağlığıyla oynadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Adem, "Gıda üretimi ve dağıtımında sağlık ve hijyen kurallarına tamamen riayet edilmesi, vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. CHP olarak bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı hiçbir müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada Et ve Süt Kurumu'nun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" hükümlerine aykırı davrandığı ve halkın sağlığıyla oynadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Adem'in açıklaması şöyle:

"İDDİALARIN DERHAL ARAŞTIRILMASI VE SORUMLULARDAN HESAP SORULMASI GEREKMEKTEDİR"

"Tarım Bakanlığı'nın ette hijyen yönetmeliğine göre soğutulmuş etten elde edilecek kıymaların, kesim tarihinden itibaren altı gün içinde hazırlanması gerekirken, Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği etlerle ilgili olarak bazı firmalara sekiz gün şartı koyduğu ve sözleşmeleri buna göre yaptığı ortaya çıkmıştı. Yönetmeliklere aykırı şekilde yapılan bu sözleşmeler, ESK mağazalarında ve PERDER üyesi marketlerde satılan ithal indirimli etlerin Bakanlığın hijyen yönetmeliğine aykırı bir şekilde tüketicilere sunulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2011 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, açık bir şekilde marketlerde veya kasaplarda satılan kıymaların, hayvan kesiminden sonra altı gün içinde işlenerek kıyma haline getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak ESK yetkilileri, bu yasal düzenlemeyi görmezden gelerek, halkın sağlığını hiçe saymışlardır. Bu durum, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen ithal etlerle ilgili denetimsizlik iddialarını daha da güçlendirmiştir. Ayrıca belli firmalara imtiyaz sağlanarak çıkar elde edildiği, ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiği yönünde kuvvetli şüpheler bulunmaktadır. Bu ciddi iddiaların derhal araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekmektedir.

"BAKANLIK, İTHALATA MÜDAHALE ETMEMİŞ VE GEREKLİ DENETİMİ YAPMAMIŞTIR"

Bu doğrultuda, Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile ihaleyle ilgili firmaların yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun bu çerçevede, ESK Genel Müdürü ve ilgili diğer yetkililerin yanı sıra, ithalat ihalelerini alan firmalarının yöneticileri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun; 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma, 257. maddesi kapsamında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma, 257. maddesi kapsamında da 'rüşvet' suçlamalarıyla soruşturma yürütülmesini; ayrıca söz konusu ithalat sürecinde görev alan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri hakkında da 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan (TCK m.257) soruşturma izni verilmesi gerekmektedir. Zira Bakanlık, ithalata müdahale etmemiş ve gerekli denetimi yapmamıştır.

"ET VE SÜT KURUMU YETKİLİLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR HALKIMIZIN SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEKTEDİR"

Halkın sağlığı ve gıda güvenliği bu denli önemli bir konuda hiçbir şekilde göz yumulmamalı, gereken tüm adli/idari işlemler bir an evvel başlatılmalıdır. CHP olarak, hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyeceğiz. Halkımızın can ve mal güvenliğini hiçe sayan, görevlerini kötüye kullanarak yolsuzluğa bulaşan hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Sonuç olarak, Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı uygulamalar, halkımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Gıda güvenliği konusunda gösterilen bu açık ihmalkarlık ve yolsuzluk iddiaları, derhal soruşturulmalı ve her türlü usulsüzlüğe karışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmalıdır. Unutulmamalıdır ki halkın can ve mal güvenliği, en temel hukuksal değerlerden biridir. Bu ilkeye gölge düşüren hiçbir eyleme müsamaha gösterilmemeli, tüm sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir.

Gıda üretimi ve dağıtımında sağlık ve hijyen kurallarına tamamen riayet edilmesi, vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. CHP olarak bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı hiçbir müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: ANKA

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