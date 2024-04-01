CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Seçim Çuvallarının Açıldığını İddia Etti

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HABER: EDDA SÖNMEZ

CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda seçim çuvallarının ağzı açık bir şekilde bulunduğuna ilişkin görüntüleri paylaştı. Videoyu "Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda çuvalları açarak müdahalede bulunan şahıslar" ifadesiyle paylaşan Polat, "Fatih'te tek bir oyu dahi manipülasyona terk etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurulunda mücadele veriyor. Oylarımızı koruyoruz, milletvekillerimiz ve takviye avukatlarımız olay yerine geçiyor" ifadelerini kullandı. Polat, ANKA'ya yaptığı açıklamada ise sadece yüzde 1 farkla geride olduklarını belirterek, "Bu toplamda sadece 981 oyla takip ettiğimiz bir yarış şeklinde devam ediyor" dedi.

CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ilçedeki seçim sonuçlarına ilişkin son durumu ANKA'ya açıkladı.

"SADECE YÜZDE 1 FARKLA GERİDEYİZ"

Fatih'te çok az bir farkla geride olduklarını söyleyen Polat, "Fatih'te yüzde 50 sandık açılma oranlarına ulaştık. Tabii seçim günü her şeyden önce eldeki bilgilerin hakkı olan vatandaşla anında paylaşılması çok anlamlı. Çünkü hem vatandaşımız merak ediyor, hem kamuoyu merak ediyor, destekleyenler ya da muhalif olanlar... Bu bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmak bizim için anlamlı. Fatih'te az önce son güncellememizle beraber yüzde 51.33 sandığımızı açmış olduk. 406 sandık demek bu. Biz yüzde 45.56, rakibimiz 46.60. Sadece yüzde 1 farkla gerideyiz şu an. ve bu toplamda sadece 981 oyla takip ettiğimiz bir yarış şeklinde devam ediyor. Bizim aldığımız şu ana kadar ki oy 44 bin 486. Rakibimizin oyu 45 bin 467 oy. Fatih'te mücadele devam ediyor. Yüzde 50 aşamasındayız. Biz veri girmeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"BİR OKULUMUZDA 20-25 DAKİKAYA YAKIN BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU"

İlçede bir okulda yaşanan elektrik kesintisi hakkında da açıklama yapan Polat, "Zaten gün içinde gerilimli olan okullar vardı ama o sırada burada Fatih Koleji adı verdiğimiz Çarşamba Mahallesi'ndeki bir okulumuzda 20-25 dakikaya yakın bir elektrik kesintisi oldu. Biz de kamuoyuyla paylaştıktan sonra elektrik kesintisi giderildi. Biz de teşekkür ettik. Bunun dışındaki bazı küçük vakalar ve benzeri konuları da kamuoyuyla paylaşmaya ya da orada çalışan arkadaşlarımıza bir duyarlılık desteği olarak göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZ SONUCUN LEHİMİZE OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Fatih'in çok değerli bir ilçe olduğunu söyleyen Polat açıklamasını "Burada bir siyasi rekabetin olması da çok anlamlı. Bunun da böyle çekişmeli olması da Fatih için çok değerli. Biz sonucun lehimize olacağını biliyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Burada canla başla bütün arkadaşlarım sandıkların başında, vatandaşlarımız da televizyonların başında bu anlamda ilçenin sonucunu bekliyor olacaklar. Biz gün sonunda kazanan olmak istiyoruz tabii" diye bitirdi.

İLÇE SEÇİM KURULU'NDA AĞZI AÇIK ÇUVALLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Polat, sosyal medya hesabından da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda seçim çuvallarının ağzı açık bir şekilde bulunduğuna ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Videoyu "Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda çuvalları açarak müdahalede bulunan şahıslar" ifadesiyle paylaşan Polat, "Fatih'te tek bir oyu dahi manipülasyona terk etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurulunda mücadele veriyor. Oylarımızı koruyoruz, milletvekillerimiz ve takviye avukatlarımız olay yerine geçiyor"