CHP Gençlik Kolları'ndan Basın Açıklaması: '2025 Yılı Halkın İktidara Yürüyüş Yılı Olacak'

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(ANKARA) - CHP Ankara İl Gençlik Kolları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen, 2024 yılında yaşanan krizleri hatırlattı. Toplumsal olaylara ve ekonomide yaşanan zorluklara dikkati çeken Türkmen, "2025 yılı halkın iktidara yürüyüş yılı olacaktır. Bu düzen değişecek hak hukuk ve adalet yeniden tesis edilecektir." dedi.

2024 yılında AK Parti iktidarında yaşanılanlara ilişkin CHP Ankara İl Gençlik Kolları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada ekonomik zorluklar, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ülkedeki gençlerin yaşadıkları sorunlara vurgu yapıldı. CHP Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Türkmen şunları kaydetti:

"2024 yılını bitirirken AKP'nin halkımıza hediye gibi sunduğu krizlerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Kadınlarımız her gün can korkusuyla yaşıyor. Kadın cinayetleri artarken cezasızlık politikaları bu suçları adeta ödüllendiriyor. En savunmasızlarımız olan çocuklarımız dahi bu düzenin kurbanı. Gençlerimiz ise bu düzenin ağır mağdurları arasında. İşsiz, barınma sorunu yaşayan ve geleceğini yurt dışında arayan gençler bu çarpık düzenin en büyük kayıplarındandır. Bu umutsuzluk gençlerimizi maalesef intihara kadar sürüklemektedir. Milyonlarca insan gelecek yıl 22 bin TL gibi komik bir asgari ücretle geçinmeye çalışacak. Emekliler açlık sınırının bile altında maaşlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Esenyurt başta olmak üzere halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının yerine kayyum atanması halk iradesine vurulmuş açık bir darbedir. Kreşlerin kapatılması sosyal projelerin durdurulması gibi kararlarla halkın yaşamını kolaylaştıracak girişimler engellenmektedir.

"Daha adil özgür ve yaşanılabilir bir Türkiye inşaa edeceğiz"

Adalet sistemi ise tarafsızlığını tamamen yitirmiş durumdadır. Yargı, muhalif sesleri susturmak için iktidarın sopası haline gelmiş gerçek suçlular ise cezasızlıkla ödüllendirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenin değişeceğine inanıyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz, işçillerimiz ve doğamız için daha adil özgür ve yaşanılabilir bir Türkiye inşaa edeceğiz. 2025 yılı halkın iktidara yürüyüş yılı olacaktır. Bu düzen değişecek hak hukuk ve adalet yeniden tesis edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var. Cumhuriyet Halk Partisi varsa adalet var. Cumhuriyet Halk Partisi varsa çare var."

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise şöyle konuştu:

"Bu iktidarın heybesinde refah yok, mutsuzluk ve stres var. Adalet yok hukuksuzluk var. Adil bölüşüm, insanca yaşam yok, bir avuç yandaşın zevk ve sefa düzeni var. İnsanımızı üç kuruş maaşa mahkum ettiler. İşçimizi, emeklimizi, çiftçimizi yokluğa mahkum ettiler. Sınır kapılarımızı yol geçen hanına çevirip, bu memleketin evlatlarını vize kuyruklarına mahkum ettiler. Ülkeyi mutsuzluğa, yurttaşlarımızı karamsarlığa mahkum ettiler. 2024'ün son günlerinden tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Emeği yok sayılan, geleceği çalınan, hayalleri paramparça edilen halkımızın, Cumhuriyet Halk Partisi var. Onlar insanımızı kara kara düşünerek günü bitirmeye mahkum ettiler, biz de onları ilk seçimde iktidarlarından edeceğiz. Bu sefalet düzenini, tarihin çöplüğüne atacağız. Sokaklarında, mutlu insanların olduğu, yarınına güvenen bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."