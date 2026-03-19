Özgür Özel, Yolsuzluk İddialarını Gündeme Getirdi

19.03.2026 01:20
CHP Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Saraçhane'de katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, söz konusu operasyonların üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, Saraçhane'de 99'uncu eylemi gerçekleştirdiklerini, 100'üncü mitingi gelecek hafta Çanakkale'de yapacaklarını söyledi.

Bir yılda partisinin mensuplarının yaşadıklarını ve kendisinin yaptığı eylemleri anlatan Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri andı.

Özel, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini söyledi.

Özgür Özel, "Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bizim mücadelemiz bir avuç insanın Süleyman olmaması içindir. Bizim mücadelemiz mührün, hükmün millette kalma mücadelesidir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarına iftira atıldığını iddia eden Özel, devletin gücünü kötüye kullananlara karşı milletin gücünü kullandıklarını, meydanlardan destek aldıklarını dile getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialarda bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Kumpasta aparat olanlar kısa süreli de olsa bazen menfaat elde edebilirler. Makam ve mevki elde edebilirler. Ama milletin vicdanı bunları unutmaz. Gerçekler teker teker ortaya çıkar. 19 yıl devlet memurluğu yapmış, en yüksek maaştan ömür boyunca bir kibrit kutusu bile almamış, bir bardak su bile içmemiş olsa, bütün maaşlarına biriktirse 45 milyon lira edecek birisinin üzerinden 452 milyon liralık taşınmazlar, daireler, arsalar çıktı. Belgelerin altında ezildi. Hiçbirisine yanıt veremedi."

Bugün bir ekran görüntüsüyle tapu kayıtlarının bazı illerini filtreleyerek 'Dört evim var.' diye gösterdi. Bu dört evin üçünün yeni alındığına ilişkin ikonlar yanında duruyordu. Bunları yanıtlamak yerine, dün 12 taşınmaz söyledim. Yedisinin ID numaralarını verdim. Bu yayın bitince bütün basına 12'sinin de ID numaralarını geçeceğiz. Diğer 5 tanesi de geldi. Bu ID numarası sisteme girince o taşınmazdaki o işlemi gösteriyor. 'ID numarası doğru değil.' diyemiyor. 'Ben bunu satın almadım, sonra satmadım.' diyemiyor. Sadece 'Bende dört tane var.' diyor."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın şimdi buradan kendisine sesleniyorum. Bugün ekranda görünmeyen, dün açıkladığım Avcılar Ispartakule Bizim Evler projesinde 2024'ün yedinci ayında emlak bildirimi yapmışsın, bizzat emlak vergisini yatırmışsın. Ayrıca, yine basına geçiyorum. Dün söylediğimiz Mesa İstanbul Evlerinde, bugün bende yok diyorsun, ilki 3 milyon ve her ay 2 milyon taksit ödediğin ödeme çizelgesini, belgesini Mesa'nın resmi evrakı olarak basınla paylaşıyorum."

"Açıkladığım ID numaralarını sisteme girin ve ona ait olmadığını gösterin." diyen Özel, "Devlet elinizde, yapamıyorsunuz. E-devlette bütün taşınmazları dökün ve Türk Lirası, döviz, altın cinsinden verdiği mal beyanını açıklayın. İki aydır elindeki taşınmazları satanın karşılığında aldığı paraları bu milletin bilmeye hakkı var." ifadelerini kullandı."

Özel, yapılacak ilk seçimde partisinin iktidara geleceğini, İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

