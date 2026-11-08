CHP Genel Başkan Yardımcıları Kastamonu\'da 12 Kasım\'daki emekli buluşmasını duyurdu

(KASTAMONU) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Adnan Demirci ile Necdet Saraç, CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nda üyeler ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gündemini değerlendirdi.

CHP STK ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Demirci ile Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Kastamonu İl Başkanlığı'nda, üyeler ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Uğur Alemdar'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, emeklilerin ekonomik sorunları, genç işsizliği, Kastamonu'nun göç tablosu, yerel basının yaşadığı sorunlar ve Türkiye'nin ekonomik gündemi değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Demirci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileterek, Kastamonu ziyaretinin, dayanışmayı güçlendirmek ve ülkenin temel sorunlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Demirci, 12 Kasım'da Ankara'da, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla "Emekliler Buluşuyor" programının düzenleneceğini açıklayarak, ilk buluşmanın Ankara'da gerçekleştirileceğini, ardından bölgesel toplantılarla, çalışmaların Türkiye geneline yayılacağını belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu hatırlatan Demirci, emeklilerin önemli bir bölümünün geçinemediği için yeniden çalışmak zorunda kaldığını vurguladı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların yerel seçim sonuçlarına da yansıdığını belirten Demirci, CHP'nin yeni dönemde sahada daha etkin olacağını ve ülkenin temel sorunlarına yönelik politikalarını toplumun farklı kesimleriyle birlikte geliştireceğini ifade etti. Emekli dernekleri ve sendikalarını ziyaret ederek talepleri dinlediklerini aktaran Demirci, geçim sıkıntısının emeklilerin en önemli gündemi olduğunu söyledi. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u da emekliler buluşmasının bölgesel çalışmalarına dahil etmek istediklerini belirten Demirci, Kastamonu örgütünün bu çalışmaya güçlü katkı sunacağına inandıklarını dile getirdi.

"YEREL BASIN BUGÜN AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR"

Yerel basının yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çeken Saraç ise "Yerel basın bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi. Saraç, kamu kurumlarının ve Basın İlan Kurumu'nun yerel basını desteklemesi gerektiğini belirterek, basının objektif ve bağımsız olabilmesinin ekonomik bağımsızlıkla yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Kastamonu'nun aslında Türkiye'nin ekonomik ve sosyal tablosunu yansıttığını söyleyen Saraç, kentin yaklaşık 379 bin nüfusa sahip olduğunu, Kastamonu dışında yaşayan Kastamonuluların sayısının ise kentte yaşayanların yaklaşık 3 katına ulaştığını ifade etti. Tarım, hayvancılık ve ormancılık açısından güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen Kastamonu'nun yoğun göç verdiğine dikkati çeken Saraç, gençlerin iş bulamadıkları için kentten ayrıldığını söyledi.

"KENT, GİDEREK EMEKLİLER KENTİNE DÖNÜŞÜYOR"

Kastamonu'da yaklaşık 79 bin emeklinin yaşadığını belirten Saraç, kentte işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında görünmesinin gerçek tabloyu yansıtmadığını kaydetti. Saraç, "Gençler kentten ayrıldığında işsizlik oranı da düşüyor. Böylece kent, giderek bir emekliler kentine dönüşüyor" dedi. Necdet Saraç, Kastamonu Üniversitesi mezunu gençlerin kentte iş bulma olanaklarının da son derece sınırlı olduğunu vurguladı.

"MÜDAHALE ETMENİZ, ÖNLEM ALMANIZ GEREKİR"

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketini ve Soma'daki maden kazalarını hatırlatan Saraç, afetlerde ve iş kazalarında gerekli önlemlerin alınmasının devletin sorumluluğu olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerde maden kazalarındaki can kayıplarının önlenebildiğine dikkati çeken Saraç, "Bütün bunlara kader diyemezsiniz, fıtrat diyemezsiniz. 'Bizim elimizde değil' diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Müdahale etmeniz, önlem almanız gerekir" diye konuştu.

Emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saraç, yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye'de 12,5 milyon emeklinin 23 bin ile 40 bin lira arasında aylık aldığını söyledi. Açlık sınırının 38 bin lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin lirayı aştığını belirten Saraç, emeklilerin büyük bölümünün açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

"SORUN, GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİKTE"

Necdet Saraç, "Türkiye, 86 milyon nüfusuyla zengin bir ülke. İstenildiğinde kaynak bulunabiliyor. Sorun, gelir dağılımındaki adaletsizlikte" diyerek, CHP'nin emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi önerisini hatırlattı. İlk aşamada kaynak bulunamayacağı söylenen ikramiyelerin, toplumsal talebin yükselmesiyle hayata geçirildiğini belirten Saraç, kamu kaynaklarının toplum yararına kullanılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Saraç, yaklaşık 800 milyar liralık fon vurgunu iddialarına da değinerek, Kılıçdaroğlu'nun daha önce kamuoyuyla paylaştığı, "sürece karışanların görevden el çektirilmesi, sorumluların isimlerinin açıklanması, bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması, olayın örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesi" şeklindeki 4 temel talebi hatırlattı.

Türkiye'nin gerçek gündeminin, siyasi partilerin iç tartışmaları değil, emekliler, işsizler, gençler ve gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu belirten Saraç, "Türkiye'nin gerçek gündemi insanları yoksulluğa alıştırmak değil, yoksulluğu yenmektir" diye konuştu.

Emekliliğin sosyal bir hak olduğunu vurgulayan Saraç, emeklilerin çalışma hayatından sonra da insanca yaşayabilecekleri koşullara kavuşması gerektiğini söyledi.

Yolsuzluğa, rüşvete ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe karşı mücadele eden toplumsal kesimlerin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Saraç, "Berlin'in de New York'un da Kastamonu'nun da talepleri aynı. Yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı mücadele etmek, insanların insanca yaşayabileceği koşulları sağlamak. Cumhuriyet Halk Partisi bu talepleri Türkiye'nin gündemine taşıyacaktır" dedi.