Ömer Günel Gözaltına Alındı... Burhanettin Bulut: "Siyasi Operasyonlara Asla Boyun Eğmeyeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Demokrasiyi de hukuku da halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sabah operasyonuyla gözaltına alınması, hukukun değil siyasetin gölgesinde yürütülen bir sürecin göstergesidir. Yargıyı bir baskı aracına dönüştürenler, milletin sandıkta verdiği iradeye göz dikenler ve kaybettiklerini adliye koridorlarında kazanmaya çalışanlar şunu bilsin ki; Demokrasiyi de hukuku da halkın iradesini de savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere asla boyun eğmeyeceğiz."