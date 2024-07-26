CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: AKP'nin Hayvancılık Destekleri Göz Boyamadan İbarettir

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren iktidarın üç yıllık yeni hayvancılık destek modelini değerlendirdi. Adem, "Katsayı ve performansa göre verilecek destekleme modelinde, hayvancılığın ithalata olan bağımlılığından kurtulmaya ve gelecek yıllar için planlama yapmaya dair en ufak bir ayrıntıya yer verilmemiş. Hükümetin tarım ve hayvancılık politikasına dair sicili o denli bozuk ki, 'destek olmayı bırak, köstek olmayın' deme noktasına geldik. AKP'nin hayvancılık destekleri göz boyamadan ibaret" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "2024-2026 yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar" ile 2024 yılında buzağı, malak, kuzu, oğlak, arıcılık, ipek böceği, karkas ve tiftik üretimi için destek tutarı belirlendi. Kadın üreticiler için ek destek ilave edilecek.

CHP Tarım ve Hayvancılık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren yeni modeli değerlendirdi. Adem, "Açıklanan yeni modelin somut bir hedefi yok. 'Afganlar olmazsa hayvancılık bitiyor' söylemini benimseyen iktidar, hayvancılık ile ilgili yeni destek modelinde, hayvan varlığı ile et ve süt üretimine dair artış miktarları belirsizliğini koruyor. Hayvancılık desteklerinin toplam oranı 2020'de yüzde 36 iken 2023'te yüzde 24'e indiren iktidar partisi, hangi kalemlerden kaynak aktarılmasını planlanmış doğrusu merak ediyoruz" dedi.

Adem, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"2023'te canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 1,4 milyar dolar ödenirken, yem hammaddeleri için 5,1 milyar dolar ödenmiş. AKP iktidarı, çiftçiyi samimi olarak desteklemiş olsa, üretim girdilerinin temini noktasında yerli ve yabancı büyük tarım, gıda ve ecza şirketleri en az oranda faydalanmamış olurdu. Bu nedenle tarımsal desteklerin artırıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Tarımsal desteklerin artırıldığı söylemleri samimi olsaydı, Tarım Kanunu gereği verilmesi gereken desteklerin GSMH'nın yüzde 1'i düzeyinde olması gerekirdi. Ancak hiçbir yıl bu oran tutturulamadı.

Geçmiş deneyimlerden ve AKP'nin tarım-hayvancılık sicilinden hareketle, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kurbanlık hayvan ve saman ithalatı yapan iktidar partisi olarak, küçük işletmeleri yok ederek büyük bölümlerin oluşumunu teşvik eden bu iktidardan çiftçiye destek olmasını beklemiyoruz. Köstek olmasınlar yeter. AKP'nin hayvancılık destekleri göz boyamadan ibaret. "