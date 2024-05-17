CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çay fiyatı en az 25 TL olmalı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çay fiyatı en az 25 TL olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çay fiyatı en az 25 TL olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çay maliyetlerine tepki göstererek Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulundu. Adem, çay fiyatının en az 25 TL olarak revize edilmesini talep etti ve üreticilerin yaşadığı diğer sorunlara da dikkat çekti. Adem, hükümeti çay üreticisine hak ettiği hakkaniyetli bir taban fiyat uygulamasına geçmeye davet etti ve tepkilerin kaçınılmaz olacağını belirtti.

17.05.2024 12:05
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çay maliyetlerine tepki göstererek Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Maliyetleri bile karşılamayacak olan bu fiyat, üreticiyi özel sektörün insafına terk ederek, mağdur etmiştir.  Açıklanan bu fiyat bir an önce revize edilerek en az 25 TL olarak açıklanmalıdır. Üretici zaten perişandı daha da perişan olacak" dedi.

Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada; çay maliyetlerine tepki gösterdi. Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Üreticinin alın terini hiçe sayan, emeğine saygısızlık eden bir tutumla karşı karşıyayız. İktidarın bu tutumu açıkça üreticilerle dalga geçmektir. Söz konusu fiyatın ivedilikle gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Üreticilerin yaşadığı temel sorunların fiyat ile sınırlı olmadığının da altını çizen Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Çay üreticilerimiz birçok sorunla boğuşmaktadır. Gübre ve zirai ilaç teminindeki sıkıntılar had safhadadır. Dökülme ve hasat dönemlerindeki işçilik maliyetleri çok yüksektir. Ulaşım ve nakliye masrafları bardağı taşıran son damla olmuştur. Üreticilerimiz yıllardır zor şartlar altında, alın teriyle çay üretmektedir. Hakkaniyet isterler, emeklerinin hakkını isterler."

Hükümeti ivedilikle bu adaletsiz fiyatı gözden geçirmeye ve çay üreticisine hak ettiği, kazancını da kapsayan hakkaniyetli bir taban fiyat uygulamasına geçmeye davet eden Adem, "Hükümet artık çayı stratejik bir ürün olarak görmeli, üretim ve istihdama katkısını dikkate almalıdır. CHP olarak takipçisi olacağız. Üreticinin mağduriyetine yol açacak hiçbir uygulamaya rıza göstermeyeceğiz" dedi.

Çay üreticilerinin taleplerinin son derece meşru ve haklı olduğunu vurgulayan Adem, Rize ve çevre illerde büyük bir isyanın eşiğinde olunduğunu hatırlatan Adem, "Çay üreticisi her fırsatta sesini yükseltmekte ve haklı taleplerini dillendirmektedir. Hükümetin samimi bir şekilde, üreticinin beklentilerini de göz önünde bulundurarak adil bir fiyat belirlemesini bekliyoruz. Aksi takdirde tepkiler ve eylemler kaçınılmaz olacaktır" görüşünü dile getirdi.

Son olarak bölgenin bir çay üretim merkezi olduğunu ve sosyo-ekonomik dengelerin gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Adem, "Çay sektörü diğer sektörlere de etki eden büyük bir istihdamı beslemektedir. Buradaki huzursuzluk ve memnuniyetsizlik tüm bölgeyi hatta ülkeyi etkileyecek boyuttadır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çay fiyatı en az 25 TL olmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çay fiyatı en az 25 TL olmalı - Son Dakika
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