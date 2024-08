CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: Eczacıları hedef göstermek ahlaki değil

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eczanelere yapılan denetimlerde kesilen cezaları eleştirdi. Taşcıer, "Eczacılar yüksek enflasyonun, fahiş fiyatların ve devasa bütçe açığının sorumlusu değildir. Vergi aflarıyla Hazineyi boşaltan iktidar eczacıları hedef gösteriyor. Takdir edilmesi gereken eczacıların baskın yaparcasına gerçekleştirilen denetimlerle cezalandırılması ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, vergi denetmenlerince serbest eczanelere yönelik yapılan denetimler sonucu kesilen yüksek cezalarla ilgili açıklama yaptı. İktidarın eczacıları hedef gösterdiğini ifade eden Taşcıer, şunları söyledi:

"185 yıldır halk sağlığı için büyük fedakarlıklarla çalışan, pandemiyle mücadelede 'Eczacı varsa hayat var' anlayışıyla ön cephede yer alan, sağlıklı yaşam hakkını savunan ve şifa dağıtan birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu Eczacılar yüksek enflasyonun, fahiş fiyatların ve devasa bütçe açığının sorumlusu değildir. Vergi aflarıyla Hazineyi boşaltan iktidar eczacıları hedef gösteriyor. Takdir edilmesi gereken eczacıların baskın yaparcasına gerçekleştirilen denetimlerle cezalandırılması ahlaki ve vicdani değildir.

Eczacılar halk sağlığı için ön cephede çalışan, pandemi ile mücadelede gösterdiği büyük fedakarlıkla vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabildiği en yakın ve güvenilir birinci basamak sağlık hizmeti sunucularıdır. Ne var ki, kamucu sağlık sistemine topyekun savaş açan AKP iktidarı, uyguladığı politikalarla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün katlandığı ülkemizde eczacıları ve eczane çalışanlarını hedef göstermeye devam ediyor. 'Şafak Baskınları'nı andırır yöntemlerle eczanelere yapılan vergi denetimleri ve kesilen fahiş cezalar bunun son örneğidir.

"Bugün her iki eczaneden biri kapanma noktasındadır"

Toplumun tüm kesimlerini etkileyen enflasyon eczacıları da silindir gibi ezmektedir. Bugün her iki eczaneden biri kapanma noktasındadır. İlaç yokluğu had safhaya ulaşmış, halk sağlığı büyük tehlike altındadır. Peki hükümet ne yapıyor? Her ay yapılan SGK ödemeleri nedeniyle vergisini kaynağında veren ve borcu olmayan nadir meslek grupları arasında yer alan eczacılara adeta savaş açıyor. Her yıl rutin biçimde gerçekleştirilen vergi denetimlerinin bu yıl baskın yaparcasına gerçekleştirilmesi ve eczacıların vergi kaçakçısı gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Meslek onurunu inciten, ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu uygulamaya derhal son verilmesini talep ediyoruz.

"İktidar kendi sorumluluğunu gizleme çabasında"

İktidar başarısız olduğu enflasyonla mücadelede çeşitli sektörleri ve meslek gruplarını hedef göstererek kendi sorumluluğunu gizleme çabasında. Gıda enflasyonunu zincir marketlere fatura eden iktidar şimdi de vergi kayıplarının sorumlusu olarak eczaneleri gösterme çabasındadır. Oysa enflasyonun tarihi zirveye ulaştığı 2023 yılında yandaş şirketlerin 660 milyar lira vergi borcunu bir kalemde silen, 2024 bütçesinde ise 'vergi indirimi, muafiyet, istisna' adı altında 2 trilyon 210 milyar TL'lik vergiden vazgeçen de bizzat AKP iktidarıdır. Ne var ki, şahsım devleti dün yaptığı haksız vergi kıyaklarını bugün eczanelerden tahsil etmeye çalışıyor."