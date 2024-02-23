CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: İlaç fiyatlarında sabit kur uygulaması ilaç krizine neden oluyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: İlaç fiyatlarında sabit kur uygulaması ilaç krizine neden oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: İlaç fiyatlarında sabit kur uygulaması ilaç krizine neden oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ilaç fiyatlarında sabit kur uygulamasının ilaç firmalarının hayati ilaçları Türkiye'ye göndermemesine neden olduğunu belirtti. Taşcıer, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sabit avro kurunun 2024 yılında da devam edeceğini açıkladı. Bu durumun halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Taşcıer, vatandaşların ilaçlara ulaşamaz hale geleceğini söyledi. Gamze Taşcıer, Türkiye'nin ilaçta bir kriz döngüsü içinde olduğunu ve ilaç bulamama krizinin sebebinin sabit kur uygulaması olduğunu vurguladı.

23.02.2024 14:25
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ilaç fiyatlarında sabit kur uygulamasına ilişkin, "Belirlenen sabit kur ile güncel kurun arasındaki makasın aşırı derecede büyümesi, ilaç firmalarının son derece hayati ilaçları Türkiye'ye göndermemesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Taşcıer, Resmi Gazete'de yayınlanan tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında geçen yıl aralık ayında belirlenen sabit avro kurunun 2024 yılında da devam edeceğine dair Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararın halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini savunan Taşcıer, "Bugün ellerinde reçete, eczane eczane gezerek ilaçlarını bulmaya çalışan vatandaşlarımız, üzülerek ifade ediyorum bu ilaçlara hiç ulaşamaz hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilaçta bir kriz döngüsünün içinde kaldığını öne süren Gamze Taşcıer, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte ilaçlar için belirlenen avro kurunda 2024 yılı boyunca bir güncellemeye gidilmeyeceği ilan edilmiş oldu. İktidarın ülkemizi içerisine sürüklediği ekonomik kriz ve Türk lirasının aralıksız değer kaybı nedeniyle sabit kur belirlemesi aralık ayında gerçekleştirilmişti ve 1 Avro 17,54 lira olarak belirlenmişti. Bugün bir avro 33,64 lirayken belirlenen sabit kur bunun ancak yüzde 52'sine denk geliyor. Belirlenen sabit kur ile güncel kurun arasındaki makasın aşırı derecede büyümesi, ilaç firmalarının son derece hayati ilaçları Türkiye'ye göndermemesine neden oluyor. Yıllardır belli dönemlerde doruğa ulaşan ama hiç bitmeyen ilaç bulamama krizinin sebebi işte budur."

Kaynak: AA

Gamze Taşcıer, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: İlaç fiyatlarında sabit kur uygulaması ilaç krizine neden oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: İlaç fiyatlarında sabit kur uygulaması ilaç krizine neden oluyor - Son Dakika
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