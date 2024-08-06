CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bodrum'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bodrum'da İncelemelerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bodrum'da yapılan çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin eşlik ettiği incelemelerde, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

06.08.2024 10:55
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(MUĞLA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bodrum'da incelemelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin eşlik ettiği incelemelerde, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hoş bir tesadüf ile Belediye ekiplerinin çalışmasına denk geldiklerini belirtti. Zeybek, "Bugün tesadüfen yoldan geçerken Bodrum'un genç ve çalışkan belediye başkanımızı tam da işin üstünde, mahalle muhtarımız ile birlikte çalışırken gördük. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Göründüğü gibi hava uygun, koşullar müsait. Belediyemiz de kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak Bodrum'da ara sokaklarda geçmişte altyapı yatırımı nedeniyle bozulmuş olan satıhları tek tek iyileştiriliyor. Ben de buradan genç belediye başkanımızı sahada, işin başında bütün ekibiyle görev yaptığı için kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

"Genç başkanımız ve ekibiyle iftihar ediyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

"Bugün değerli Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ile Bodrum'a geldik. Ayağımızın tozuyla değerli Başkanımız Tamer Mandalinci ve ekibinin çalışmasına tanık olduk. Biz bu çalışmayı görmekten ve refakat etmekten dolayı çok mutluyuz. Çünkü Bodrum'un her yerine dokunmaya çalışıyorlar. Tüm kaynakları Bodrum için seferber etmişler, gece gündüz çalışıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve bundan sonra da çok daha iyi ve önemli başarılar, hizmetler yapacağını biliyorum. Biz, genç başkanımız ve ekibiyle iftihar ediyoruz. Genel merkez olarak da mutlaka bu çalışmaları takip edeceğiz, izleyeceğiz. Gerektiğinde katkı vereceğiz, destek olacağız. Her şey Bodrumlular için."

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Çalışmaları Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile birlikte takip eden Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan ise Zeybek, Emir ve Mandalinci'ye teşekkür ederek, "Biz gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma, mahallem için de gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Bülent Köksüz ise yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Şu an da bu çalışmaları gördüm. Sağ olsun milletvekillerimiz ve sayın başkanımız buradalar. Buradaki asfaltımız tamamlanmak üzere. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Makamda, ofiste değil, sahada çalışmalarımızı yapıyoruz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise iki önemli konuğuyla birlikte çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bodrumluları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak 7/24 esasına göre Temizlik İşlerinden Fen İşlerine, Destek Hizmetleri'nden Veteriner İşleri Müdürlüğü'müze kadar bütün ekiplerimiz hem sahada hem ofiste, Bodrum halkını mutlu etmek ve yerel belediyecilikte daha üstün başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fırsat buldukça her mahallemizi ziyaret ediyoruz. Makamda, ofiste değil de sahada çalışmalarımızı yapıyor, görevimizi icra ediyoruz. Çünkü biz, bu göreve asla oturmak için gelmedik. Asla bir koltuk, bir makam sevdası için gelmedik. Tamamen Bodrumlulara yakışır şekilde hizmet edebilmek ve Bodrum'u daha ileri noktalara taşımak için bütün iş birliğimizi yapıyoruz. Sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediye'miz de özellikle bu dönemden sonra büyükşehir küçük şehir kavramını ortadan kaldırarak her türlü iş birliğini bizlere sağlıyorlar. Daha önce ve şu anda yaptığımız gibi bütün görev süremiz boyunca sahada olmaya, aktif çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada bizleri ziyaret eden, çalışmalarımıza destek veren sayın genel başkan yardımcımıza, sayın grup başkanvekilimize, sayın muhtarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bodrum'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Bodrum'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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