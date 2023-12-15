CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı\'na tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, motokurye Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesinin ardından yaşananlara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine "Biz vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız" yanıtını veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Gökçen, "Adalet Bakanı böyle bir sömürge ülkesine dönüşmemizi dert etmiyor da Genel Başkanımızı dert ediyor. Etsin. Suçlu buraya gelip cezasını çekene kadar susmayacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun araçla çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara "Biz vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız" yanıtını veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"SUÇLU BURAYA GELİP CEZASINI ÇEKENE KADAR SUSMAYACAĞIZ"

"Masum bir vatandaşımız üç kuruş para kazanmaya çalışırken, usulsüz kullanılan diplomatik bir araçla katledildi. Bile isteye yanlış tutanak tutuldu. Ailesine, 'intihar etti' denildi. Ambulans gecikirken katilin uçağı gecikmedi. Katil hemen uçağa kondu ve gönderildi. Bütün bu kirli operasyon onlara göre sessizce sürerken İBB'den gelen video delili sayesinde foyaları meydana çıktı. Sinirleri bundan. Adalet Bakanı böyle bir sömürge ülkesine dönüşmemizi dert etmiyor da Genel Başkanımızı dert ediyor. Etsin. Bizim derdimiz bizim yurttaşlarımız. Suçlu buraya gelip cezasını çekene kadar susmayacağız."