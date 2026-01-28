"Aziz İhsan Aktaş Davası" İkinci Gün... Gül Çiftci: "Tüm Belediye Başkanlarımızın Başı Dik, Alnı Açık" - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş Davası" İkinci Gün... Gül Çiftci: "Tüm Belediye Başkanlarımızın Başı Dik, Alnı Açık"

28.01.2026 15:54  Güncelleme: 17:24
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Silivri'deki Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci gününde, belediye başkanlarının onurlu bir duruş sergilediklerini ve adaletin tarafında olduklarını vurguladı. 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında devam eden davada, başkanların moralinin yüksek olduğu belirtildi.

(ANKARA) - "Aziz İhsan Aktaş davası"nın ilk duruşmasının ikinci gününü Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Tüm belediye başkanlarımızın başı dik, alnı açık. Kentlerine, hemşehrilerine ve görevlerine duydukları sorumluluğun bilinciyle ve büyük bir onurla tarih yazıyorlar. Salonda bulunan herkesin morali yüksek. Çünkü doğruda durduğumuzu, gerçeği aradığımızı ve adaletin tarafı olduğumuzu biliyoruz. Biz buradayız. Halkın oyuyla seçilmiş başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Haklıyız, güçlüyüz, birlikteyiz" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü, sanık savunmalarıyla sürüyor. Duruşmayı Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda takip eden CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri'de duruşmanın ikinci günündeyiz. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar bugün savunmalarını verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın savunması da biraz önce başladı. Tüm belediye başkanlarımızın başı dik, alnı açık. Kentlerine, hemşehrilerine ve görevlerine duydukları sorumluluğun bilinciyle ve büyük bir onurla tarih yazıyorlar. Salonda bulunan herkesin morali yüksek. Çünkü doğruda durduğumuzu, gerçeği aradığımızı ve adaletin tarafı olduğumuzu biliyoruz. Biz buradayız. Halkın oyuyla seçilmiş başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Haklıyız, güçlüyüz, birlikteyiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
