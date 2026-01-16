CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "Chp İktidarında Bütün Yerel Yönetimler Eşit Muamele Görecek"

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bornova Kent Kasabı'nın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yoksulluğa dikkat çekerek, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarını savundu. Karabat, " Türkiye'de etin ortalama fiyatı 16 - 17 dolara ama Amerika'da 6 dolar fiyatında. Sonra da ey Almanya ey Amerika diyoruz. Biz sesleniyoruz. Ey hükümet insanlar aç. Biraz vicdan" dedi.

Bornova Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi'nde hayata geçirilen Bornova Kent Kasabı hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP'li ilçe başkanları, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Karabat, artan yoksulluğa karşı CHP'li belediyelerin sosyal projelerle vatandaşın yanında olduğunu vurgularken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "sofrasına göz dikilen insanlar için mücadele etmeye devam edeceklerini" söyledi.

Kızılay Mahallesi'nde açılan ve yaklaşık 4 bin vatandaşın faydalanması öngörülen Kent Kasabı'nın açılışında konuşan Karabat, "Kentiyle heyecanlanan, kentini seven bir belediye başkanı. Bu anlamda bugüne kadar yaptıkları ve Kent Kasap için sayın belediye başkanımıza meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede ayda bir kere bile kırmızı et yiyemeyen çocuklar var"

Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada Kent Bostanı'na tanıklık ettik. Kent marketi gördük. Kent lokantasını gördük. Şimdi kent kasap açılışındayız. Bütün bu saydıklarım aslında bir kanayan araya da işaret ediyor. Ülkede yoksulluğun boyutu o kadar artmış, iktidar buna o kadar duyarsız kalmış ki emekliye 20 bin lira maaşı vicdanına sığırmış bir iktidar var. İşte ona karşı da CHP'li belediyeler var. Bizim yaptığımız işler hükümetin işlerini tamamlamak. Gönül isterdi ki hükümet insanların refah seviyesini daha yüksek tutsun ki CHP'li belediyeler de insanlara tatil imkanı sunsun. Ama öyle bir hükümet var ki ne yazık ki insanları açlığa mahküm etmiş durumda. Bir Kent Kasap açılışı yapıyoruz. Bugün okullar tatil oldu. Çocuklarımız büyüyor. Bu ülkede ayda bir kere bile kırmızı et yiyemeyen çocuklar var. Bugün pazarı gezdik, insanlar sofralarında zeytin sayıyorlar. Buradaki bir belediye de bir kasap açıyor ve piyasa fiyatından düşük fiyata uygulama yapıyor. Emekli et yesin çocuklar et yesin diye yapıyor. Türkiye'de kişi başlı et tüketimi 16 kilolarda, bu Avrupa'da 34 kilolarda. Türkiye'de etin ortalama fiyatı 16 - 17 dolar ama Amerika'da 6 dolar fiyatında. Sonra da 'ey Almanya ey Amerika diyoruz'. Biz sesleniyoruz. Ey hükümet; insanlar aç, biraz vicdan. Burada yaptığımız işleri de başka işleri de lütuf olarak görmüyoruz.

"CHP iktidarında bütün yerel yönetimler eşit muamele görecek"

Bu yapılanlar Bornova'nın İzmir'in hakkıdır. İzmir metrolarına ayrılan pay 3 bin, 5 bin lira. İzmir'den istediğin vergiyi al sonra dön İzmir'in metro bütçesini böyle belirle. Neden bu ayrım? Neden İzmir'i cezalandırıyorsunuz? Bu şehir milli şuurun vücut bulmuş halidir. Sizin bu kentin milli şuuruyla, Atatürk'e olan sevgisiyle bir sıkıntınız mı var? İzmir'e bir müjde vermek istiyorum. İstedikleri kadar yapsınlar, ömürleri kısa. CHP iktidarında bütün yerel yönetimler eşit muamele görecek. Önce silkeleyin dediğiniz belediye başkanlarıyla baş edemeyince tutukladınız. Buradan bir kez daha cezaevinde tuttuğunuz tüm belediye başkanlarına selam olsun. İzmir güzel bir şehir, daha güzel olmayı hal eden bir şehir. İzmir Türkiye'ye örnek şarkılar, marşlar mücadele marşları bırakıyor. O yüzden hepimiz İzmir'in dağlarında çiçekler açar derken coşkuyla söylüyoruz. Ancak muradımız şu ki Türkiye'nin bütün dağlarında, insanların kalbinde çiçekler açacak. Orada da biz olacağız."

"İnsanlar artık bağıran siyasetçi değil çözüm üreten kadro istiyorlar"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise Bornova Belediye Başkanı Eşki'yle gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bu ülkede kamu kurumları nezdinde vatandaşla bağlı olan CHP'li belediyeler dışında yok. Okul tamiratlarından cami temizliğine sosyal yardımlarla aslında vatandaşa dokunan sadece CHP'li arkadaşlarımız kaldı. Ülkenin geldiği nokta ortada. Bugün AKP koridorlarının ülkeyi yönetemediği açıkça bellidir. Gençler gelecek kuramıyor, asgari ücretli geçinemiyor. Bu yüzden saldırganlaşıyorlar. Bu yüzden belediyelerimizi siyasi ve mali baskı altına alıp balkanlarımızı tutsak hale getiriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin yönetilemediği gerçeğini değiştiremezler. İnsanlar artık kavga istemiyorlar. Bağıran siyasetçi değil, çözüm üreten kadro istiyorlar. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak olan kadrolar CHP'nin kadroları. CHP'li belediyeler halkı ayakta tutmaya devam ediyor. Bu bir tercih değil, zorunluluk tablosudur. Ama umutsuz değiliz. Bu ülkeyi refaha kavuşturacak, üretimi destekleyecek olan CHP'dir. Herkes biliyor, o sandık gelecek o sandık geldiğinde bu ülkenin kaderi değişecek. Biz buna inanıyoruz çünkü biz de bu ülkeye bu ülkenin temiz insanlarına inanıyoruz."

"Bizleri korkutamayacaklar, iktidara yürüyeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Eşki ise tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Eşki, şunları dile getirdi:

"Öncelikle geçen gün Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sevgili Mehmet Murat Çalık İzmir'de bir ameliyat geçirdi. Kendisi sağlık sorunlarına rağmen haksız şekilde tutuklu. Başta cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm tutsak belediye başkanlarımıza selam gönderiyorum. Bornova'da kent kültürüyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de burada Türkiye'de etin en uyguna satıldığı Bornova Kent Kasabını sizlerin hizmetine sunuyoruz. 4 bin civarında insanımız burada et alabilecek. Bizler zenginin daha sengin yoksulun daha yoksul olduğu düzene karşı mücadele edeceğiz. Bu ülkede birileri büyük devasa iş adamları olabilir, ziyafet sofraları kurabilir ancak bizler bu ülkede sofrasına göz dikilen insanlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi engellemeye çalışıyorlar ancak bizi asla engelleyemeyecekler. Bu ülkede Atatürk'e, Türk bayrağına, İstiklal Marşı'na inanan bizleri korkutamayacaklar, iktidara yürüyeceğiz. Uyumadan çalışacağımıza söz veriyorum."