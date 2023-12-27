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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kızıl Goncalar dizisinin tarikatlar ve cemaatler tarafından hedef gösterildiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na çekim izinlerinin iptal edilmesi ve dizinin topluma verdiği mesajdan rahatsız olunup olunmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı
27.12.2023 - 10:51,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı tarikat ve cemaatlerin rahatsız olup kaldırılmasını istediği, tarihi mekanlardaki çekim izinlerinin bakanlıklar tarafından iptal edildiği, RTÜK'ün inceleme başlattığı "Kızıl Goncalar" dizisini TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a "Dizilerin izinleri tarikatların, cemaatlerin isteğine göre mi iptal edilmektedir? Bakanlığınız dizinin topluma verdiği hangi mesajdan rahatsız olmuştur" diye sordu.

CHP'nin Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, FOX TV ekranlarında yayınlanan Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı "Kızıl Goncalar" dizisini Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Bulut, dizinin başladığı günden bu yana tarikatlar, cemaatler ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösterildiğini belirtti.

ÇEKİM İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Afişlerine boyalarla saldırılan, bazı cemaatlerin rahatsız olup kaldırılmasını istediği, FOX TV önünde protesto gösterilerinin düzenlendiği dizi hakkında, RTÜK'ün de inceleme başlattığını kaydeden Bulut, önergesinde şunları belirtti:

"Muhafazakar-seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılan, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumunu irdeleyen dizide, tarikatların, cemaatlerin insanlar üzerinde yarattığı tahribat gözler önüne serilmektedir. Dizinin, Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinlerinin 'kurumun varoluş felsefesine aykırı' olduğu gerekçesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen talimatla; Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinler de RTÜK incelemesi gerekçe gösterilerek iptal edilmiştir."

"HANGİ DİZİNİN YAYINLANACAĞINA TARİKATLAR MI KARAR VERİYOR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Aile Bakanı Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"Dizinin çekimlerinin iptal edilmesinde tarikatların ve cemaatlerin baskısı etkili olmuş mudur? Bakanlığınızın görevleri arasında kız çocuklarının eğitim imkanlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması, kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, çocuk evliliklerin önüne geçmesi yok mudur? Bakanlığınız dizinin topluma verdiği hangi mesajdan rahatsız olmuştur?  Kızıl Goncalar dizisine çekim iznini hangi kurum vermiştir? Diziye çekim izni verilirken herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Televizyonlarda gösterilen dizilerin izinleri tarikatların, cemaatlerin ve iktidarınıza yakın medya organlarının isteğine göre mi iptal edilmektedir? Bakanlığınızın hangi derneklerle protokolleri bulunmaktadır? Bu protokoller hangi amaçla imzalanmıştır?"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kızıl Goncalar dizisini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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