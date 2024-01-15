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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı: Ayasofya'ya kepenk takılması kültürel bir saldırıdır - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı: Ayasofya'ya kepenk takılması kültürel bir saldırıdır

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ayasofya'nın girişine kepenk takılmasına tepki göstererek, bu durumun Ayasofya'nın evrensel değerlerine yapılan bir saldırı olduğunu belirtti. Yardımcı, Ayasofya'nın tarihi atmosferine aykırı olan bu müdahalenin, turistlere ücretli girişin endüstriyel kepenklerle kapatılmasıyla gerçekleştiğini ifade etti. Ayasofya'nın finansal çıkarlar uğruna tahrip edilmesinin Türkiye'nin kültürel zenginliğine darbe olduğunu vurgulayan Yardımcı, tarihi ve kültürel mirasların korunması ve Ayasofya'nın özgün kimliğine uygun bir şekilde korunması gerektiğini talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı: Ayasofya\'ya kepenk takılması kültürel bir saldırıdır
15.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:36
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CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ayasofya'nın girişine kepenk takılmasına; "Turistlere ücretli girişin, endüstriyel kepenklerle kapatılması, Ayasofya'nın evrensel değerlerine yapılan bir saldırıdır… Evrensel kültür simgelerinden biri olan Ayasofya'nın, finansal çıkarlar uğruna tahrip edilmesi, Türkiye'nin kültürel zenginliğine vurulan bir darbedir" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ayasofya'nın girişine kepenk konulmasına tepki gösterdi. Yardımcı'nın açıklaması şöyle:

"Ayasofya'nın kapısına monte edilen endüstriyel kepenkler, sanki bir AVM'nin girişini kapatıyormuşçasına tarihi atmosfere son derece aykırıdır. Bu müdahalenin, Ayasofya'yı ziyaret edenleri karşılayan bir ibadet ve kültür merkezi olmaktan çıkararak, sanki bir alışveriş merkezi girişine dönüştürme çabası içerisinde olduğunu düşünmek bile üzücüdür.

UNESCO'nun önerdiği 'ziyaretçi yönetim planı' adı altında uygulanan turistlere ücretli girişin, endüstriyel kepenklerle kapatılması, Ayasofya'nın evrensel değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu anlayış, Ayasofya'yı sadece yerli halkın değil, tüm dünya insanlarının ortak mirası olmaktan çıkarmaktadır. Evrensel kültür simgelerinden biri olan Ayasofya'nın, finansal çıkarlar uğruna tahrip edilmesi, Türkiye'nin kültürel zenginliğine vurulan bir darbedir.

CHP olarak, Ayasofya'nın tarihine ve kültürüne yapılan bu haksız müdahaleyi kınıyor, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü koruma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tarihi ve kültürel miraslarımızın gelecek nesillere aktarılmasında duyarlı bir politika izlenmesini ve Ayasofya'nın özgün kimliğine uygun bir şekilde korunmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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