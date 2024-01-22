 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li isimden Merkez Bankası Başkanı'yla ilgili sahte imza iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li isimden Merkez Bankası Başkanı'yla ilgili sahte imza iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de kullandığı imza ile yeni 200 TL'lik banknotlardaki imzasının farklı olduğunu belirterek, imzanın sahte olduğunu iddia etti. Bulut, Erkan'a neden farklı bir imza attığını sordu.

22.01.2024 - 13:43,  Güncelleme: 15:26
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de kullandığı imza ile yeni 200 TL'lik yeni banknotlardaki imzasının farklı olduğunu belirterek, "Merkez Bankası Başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış" dedi.

Bir süredir gündemin baş sıralarında yer alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Burhanettin Bulut, 200 TL'lik banknot üzerinden örnek vererek Erkan'ın "sahte imza" kullandığını öne sürdü.

Bulut, Erkan'ın 7 Aralık 2023'te piyasaya sürülen 200 TL'lik yeni banknotlardaki imzasıyla ABD'de kullandığı imzasının farklı olduğunu söyleyerek imzalardaki farklılığın nedenini sordu.

"İTİBARIMIZIN SİMGESİ PARAMIZA SAHTE İMZA ATMIŞ"

Bulut konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bir ülke için para, o ülkenin gücünün, özgürlüğünün en önemlisi de o ülkenin itibarının simgesi olarak ifade edilir. Bizim ülkemizde de parayı emanet ettiğimiz kişi, Hafize Gaye Erkan. Para politikalarıyla ilgili haber olmaktan ziyade daha çok, Merkez Bankası'nı bir aile şirketi haline getirdiğine ilişkin iddialar, her gün yeni bir skandalla tartışılır konumda. 7 Aralık 2023'de yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü. Doğal olarak burada Merkez Bankası Başkanı'nın imzası var. Ancak fark ettik ki bu imza Gaye Hanımın daha kullandığı imzalardan farklı. Yani bizim Türk liramıza, itibar diye saydığımız simge halindeki paramıza atılan imza Gaye Hanımın daha önce kullandığı imza değil."

"İKİ FARKLI İMZANIN GEREKÇESİ NEDİR?"

Erkan'ın ABD'de ve 200 TL'lik banknotlarda kullandığı iki farklı imzayı gösteren Bulut şunları söyledi: "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 200 TL'nin üzerine attığı imza ile ABD'de kullandığı imza arasında hiçbir benzerlik yok. Merkez Bankası Başkanı, itibarımızın simgesi paramıza sahte imza atmış. Üstelik Merkez Bankası Başkanı, yılbaşında gönderdiği tebrik kartlarında da yine eski imzasını kullanmış. Yani sahte imzayla 200 TL'lik banknotlar tedavüle girdikten tam 24 gün sonra."

Konuşmasının devamında konuyla ilgili sorularını sıralayan Bulut "Her yerde farklı bir imza mı kullanıyorsunuz? İmzanız değiştiyse bunu noterden mi yaptınız? İtibarımızın simgesi paramıza neden farklı bir imza atma gereği duydunuz? ya Gaye Hanım bugüne kadar hep sahte imza kullanmış ya da bu parada kullanılan imza sahte. Sizin daha önce kullandığınız, örneğin ABD'de kullandığınız bu imza ile farklılığın sebebi nedir? Neden bu paradaki imza değiştirilmiştir? İki farklı imzanın gerekçesi nedir? Para toplumun, Türkiye'nin itibarı diyoruz. Bu parada kullanılan imza gerçek midir, değil midir?" dedi.

CHP\'li isimden Merkez Bankası Başkanı\'yla ilgili sahte imza iddiası
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Evlendikten sonra imzasını değiştirmiştir. Ya da Türkiyede kayıtlı imzası farklıdır. Yanıtla 3 3

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li isimden Merkez Bankası Başkanı'yla ilgili sahte imza iddiası - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:08:22. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li isimden Merkez Bankası Başkanı'yla ilgili sahte imza iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement