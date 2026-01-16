CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Pazarda Yurttaşın Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, Pazarda Yurttaşın Sorunlarını Dinledi

16.01.2026 18:41  Güncelleme: 01:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir'in Bornova ilçesinde pazar yerinde ve kahvehanelerde vatandaşların sorunlarını dinleyerek yüksek fiyatlar ve geçim sıkıntısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi üzerindeki etkileri vurgulayan Karabat, yerel yönetimlerin dayanışma projelerine de dikkati çekti.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir'in Bornova ilçesinde pazar yeri ve kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Yüksek fiyatlar ve geçim sıkıntısının öne çıktığı ziyarette Karabat, "Hükümet itibardan tasarruf olmaz diyor vatandaş sofradan tasarruf yapıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir'in Bornova ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bornova pazar yerinde vatandaşlarla bir araya gelen Karabat, artan hayat pahalılığı ve yüksek fiyatlara ilişkin şikayetleri dinledi. Karabat, pazar ziyaretinin ardından kahvehanelerde yurttaşlarla buluştu, esnafla sohbet etti. Karabat, esnafa ve yurttaşa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını iletti.

Vatandaşların özellikle temel gıda fiyatlarındaki artıştan ve alım gücünün düşmesinden yakındığını belirten Karabat, "Vatandaşın artık sofrasındaki zeytin azaldı. Peynir azaldı. Açlıktan tasarruf oluyor mu? Hükümet itibardan tasarruf olmaz diyor vatandaş sofradan tasarruf yapıyor " dedi.

"CHP'li belediyelerin olduğu yerde biz kazandıkça vatandaş da yurttaş da kazanacak"

Esnaf ziyaretinin ardından Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Bostanı'nı da gezen Karabat, yerel yönetimlerin üretimi ve dayanışmayı önceleyen projelerinin önemine dikkat çekerek, "Kent marketimiz var. Kent bostanımız var değil mi? Kent lokantamız var. Dolayısıyla kentine ve kendine sahip çıkan bir Bornova Belediye Başkanı var. Ben burada baştan itibaren gördüğüm birkaç şey var. İlçeyi ziyaret ettim. Bornova'da Bornova örgütümüzdeki sevgi ve dayanışmayı gördüm. Burada şimdi bu bostanda neyi görüyoruz? Bir bereket. CHP'li belediyelerin olduğu yerde biz kazandıkça vatandaş da yurttaş da kazanacak, bereket burada olduğu gibi fışkıracak değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu bereketi yaratan, vesile olan, kadınlarımıza dayanışma duygusunu gösteren Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. ve sosyal belediyecilik uygulamaları ne kadar çok çeşitlilik kazanabileceğine dair önemli örnekler var Bornova'da. Pazarı da gezdik, pazarcı esnafı şikayetçi, pazardan alışveriş yapan şikayetçi, dolaşılan herkesin şikayetçi olduğu bir ortamda şikayetin tek sebebi var. Onu ortadan beraberce kaldıracağız. Onu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Malum, herkes alkışlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük kent bostanı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Biraz önce onunla pazarı gezdik. Pazardaki ürünlerin fiyatlarına baktık. Bir de bostana bakalım dedik. Bostandaki ürünlerimiz bedava. Buradaki ürünlerimizin karşılığı olan tek şey emek. Sevgili kadınlarımız buraya geliyorlar. Kendi emekleriyle ortaya çıkardıkları ürünleri hasat edip evlerine ve komşularına götürüyorlar. Bir nebze ailelerin ekonomik olarak yükünü omuzlamaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Burayı da böyle gönül rahatlığıyla gelen parti büyüklerimize, toplum önderlerimize gezdirebiliyoruz. Bu yöreyle sevgili genel başkan yardımcımıza buraya tekrardan hoş geldiniz diyorum. Burası kadınların yeni sosyalleşme alanı. Burada buluşuyorlar. Çok yakında burası Türkiye'nin en büyük kent bostanı. Çok yakında buradan daha büyüğünü yine biz açacağız. Ondan da daha büyüğünü biz açana kadar orası o ünvanıyla kalacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Politika, Bornova, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

