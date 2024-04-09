CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat\'ta belediyeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin kazandığı Tokat'ın Almus ilçesine bağlı belde belediyelerini ziyaret etti. Karabat, " Türkiye'deki zenginlik, hep birilerini daha fazla zengin etmek için kullanıldı. Şimdi ise bu zenginliği adil ve eşit dağıtma zamanı. Sosyal adaleti sağlama zamanı" dedi.
CHP, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ta CHP'nin kazandığı belediyeleri ziyaretine bugün de devam etti. Karabat, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy, Akarçay- Görümlü, Gölgeli ve Kınık belediyelerini hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Karabat'ın ziyaretlerine CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Almuş İlçe Başkanı Baki Bay ve Niksar İlçe Başkanı Zafer Başar da eşlik etti.
Karabat, yaptığı ziyaretlerde şunları söyledi:
"CHP, Türkiye'nin dört bir yanında birinci parti oldu. Teşekkürü sizlere borç bilirim. Yıllarca burada yaşayanlar CHP'ye destek oldular. Bugünleri beraber gördük. Türkiye'de yerel yönetimleri aldık. Belediye başkanlarımız burada başarılı olacaklar. ve diğer yerdekiler bize daha fazla oy vermeye devam edecek.
Herkese eşit davranacağız. Bu saatten sonra Türkiye'yi ortadan ikiye bölüp, bize oy verenler, vermeyenler diye kindar siyaset yapanlara karşı sevgi dolu, hoşgörü dolu siyaseti yapmaya devam edeceğiz.
"TÜRKİYE'DEKİ ZENGİNLİK HEP BİRİLERİNİ DAHA FAZLA ZENGİN ETMEK İÇİN KULLANILDI"
Bu zamana kadar hep şunu söyledim; Türkiye zengin bir ülke. Ama Türkiye'deki zenginlik, hep birilerini daha fazla zengin etmek için kullanıldı. Şimdi ise bu zenginliği adil ve eşit dağıtma zamanı. Olmayana, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde verme zamanı. Sosyal adaleti sağlama zamanı. Bununla ilgili olarak da elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum.
Ben, Tokat'tan bir evladınız, bir kardeşiniz olarak her zaman hem belediye başkanımızın, hem de sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. ve bundan sonra bize her gün bayram olsun. Bu ülke bir bayram yeri olsun diye beraberce çalışacağız."
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