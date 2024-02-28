CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Turhal Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışında konuştu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Tokat'ta Turhal Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Karabat, "Bizim hizmet anlayışımız, işimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz Turhal olacak. Buradan sizlere söz veriyoruz. Biz artık bu kentte gençler daha fazla kalsın diye, bu kentte kadın emeği değer kazansın diye, bu kentin ürettikleri daha fazla değer bulsun diye yeni bir yönetim anlayışını buraya getirmek istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Tokat'ta Turhal Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Karabat burada şöyle konuştu:

"Bu kadim kent, Turhal hak ettiği erdemli yöneticilik anlayışına kavuşacak. Şunu hemen söylemek isterim; inanın ki, derdimiz, gerçekten önemli partimizin kazanması ama derdimiz CHP kazansın değil. Derdimiz ülke kazansın. Derdimiz Tokat kazansın. Derdimiz Turhal kazansın. Turhal kazansın istiyoruz. CHP'li bir belediye başkanı CHP'den seçilecek ama seçildiğinde rozetini çıkartacak ve 'Ben Turhal'ın hizmetkarıyım' diyecek bir belediye başkanını bugün size takdim ediyoruz.

Biz Turhal'ı yeniden büyütmek istiyoruz. Turhal yeniden üretimin kenti olsun istiyoruz. Turhal'a canlılık getirmek için ticaretin içinden, üretimin içinden gelen bir belediye başkan adayını bugün sizlere takdim ediyoruz. Turhal yeniden daha kuvvetli bir şekilde Cumhuriyetin değerleriyle barışsın, ona daha kuvvetli sahip çıksın diye Erdem beyi sizlere öneriyoruz.

Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, Tokat'ı, büyükşehirleri kim yönetirse yönetsin, bizim için belediye başkanlığı makamı hizmetkarlık makamıdır, hizmet makamıdır. O yüzden bütün Turhallı hemşerilerime buradan çağrı yapıyorum: ister AKP'li ister MHP'li, ister İYİ Partili ister Yeniden Refah Partili, hangi partiye oy verirseniz verin genel seçimlerde, bugün eğer Turhal'ın kazanmasını istiyorsanız Erdem beye ve CHP'ye oy verin.

Bizim hizmet anlayışımız, işimiz gücümüz Türkiye, işimiz gücümüz Turhal olacak. Buradan sizlere söz veriyoruz. Biz artık bu kentte gençler daha fazla kalsın diye, bu kentte kadın emeği değer kazansın diye, bu kentin ürettikleri daha fazla değer bulsun diye yeni bir yönetim anlayışını buraya getirmek istiyoruz."