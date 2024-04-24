CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saray harcamaları arttı, tasarrufu Saray'dan başlatın - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saray harcamaları arttı, tasarrufu Saray'dan başlatın

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saray harcamaları arttı, tasarrufu Saray\'dan başlatın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan saray harcamalarının 2024 yılının aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL'ye çıktığını belirtti. Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin harcamalarının yüzde 120 arttığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tasarrufu Saray'dan başlatma çağrısı yaptı.

24.04.2024 13:12
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(ANKARA) -  CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2023 yılının ilk üç ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan saray harcamalarının 2024 yılının aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL'ye çıktığını belirtti. Bu 3 aylık dönemde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin  harcamalarının yüzde 120 arttığını kaydeden Bulut, "Birinci hedef tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "tasarrufu Saray'dan başlatma" çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,  yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz ortamında vatandaş yiyecek ekmek bulamazken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yine itibardan tasarruf etmediğini belirtti.

Bu yılın ve geçtiğimiz yılın saray harcamalarının ilk 3 ayını karşılaştıran Bulut, "Geçtiğimiz yıl sarayın ocak ayı harcaması 247 milyon 619 bin TL iken bu yıl 446 milyon 343 bin TL'ye; şubat ayı harcaması 470 bin 729 bin TL iken bu yıl 1 milyar 454 milyon 809 bin TL'ye; mart ayı harcaması 289 milyon 794 bin TL iken bu yıl 320 milyon 678 bin TL'ye çıktı" dedi.

"Birinci hedef tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tasarrufu saraydan başlatma çağrısı yapan Bulut, "İktidar bozulan ekonominin yükünü, bütçe açıklarını maaşı enflasyon karşısında günden güne eriyen vatandaşın sırtına yüklüyor. Olan ay sonunu bile getiremeyen vatandaşa oluyor" dedi.

Emekliye sabır tavsiye eden "kaynak yok" diye emekli maaşına zam yapmayan saraya her şeyin serbest olduğunu kaydeden Bulut, "Milyonlarca emekli açlık sınırında hayatını idame etmeye çalışıyor. Yıllarca devlete hizmet eden emekli rahat bir hayat yaşaması gerekirken, geçim derdiyle uğraşıyor.  Halk ucuz ekmek, ucuz et kuyruklarına, emekli 10 bin TL sefalet ücretine mahküm edilmişken sarayın vatandaşın vergilerini har vurup harman savurması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saray harcamaları arttı, tasarrufu Saray'dan başlatın - Son Dakika

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