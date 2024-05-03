CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki asansör kazasını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki asansör kazasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ndeki asansör kazasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (YYÜ) bağlı Süleyman Şah Erkek Yurdu'nda yaşanan asansör kazasıyla ilgili iktidarı eleştirdi. Kılıç, yaşanan talihsizliklerin ardından hükümetin hiçbir önlem almadığını ve sorumluluk almadığını belirtti. Gençlerin güvenliği ve hayat haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, sorumluların adalete hesap vermesini istedi.

03.05.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, dün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (YYÜ) bağlı Süleyman Şah Erkek Yurdu'nda yaşanan asansör kazasıyla ilgili iktidarı eleştirdi. Kılıç, "İçinde 8 öğrencinin bulunduğu bir asansör yine düştü. Bu kaçıncı? Biz uyarmaktan bıktık kimse önlem almıyor hesap vermiyor. Asansör içinde bulunan evlatlarımızı kaybetseydik, bu facianın sorumlusu kim olacaktı? Hükümet erkanı ve yetkili merciler, yaşanan talihsizliklerin arkasından ne bir özür diliyor ne de istifa ediyor. Adeta vurdumduymazlık içindeler" dedi.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (YYÜ) bağlı Süleyman Şah Erkek Yurdu'nda dün yaşanan asansör kazasına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.  Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"OTORİTER İKTİDAR GENÇ NESİLLERİN ÇIĞLIKLARINA BİR TÜRLÜ KULAK VERMİYOR"

"Ülkemizin aydınlık yarınları olan öğrencilerimiz, dün bir kez daha talihsiz bir kazayla karşılaştılar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde meydana gelen asansör kazası, sekiz masumun hayatını tehlikeye attı. Şans eseri can kaybı yaşanmasa da bir evladımız yaralandı. Bu müessif hadise, iktidarın gençliğe kayıtsızlığının ispatı niteliğindedir. Otoriter iktidar, genç nesillerin çığlıklarına bir türlü kulak vermiyor. Yurtlardaki düzensizlikler, bakımsız asansörler ve diğer sorunlar devam ediyor. Üniversite Öğrenci Yurtları Kurumunu yöneten zatlar ise seyrettikleri bu manzaraya biçare kalıyorlar. Hükümet erkanı ve yetkili merciler, yaşanan talihsizliklerin arkasından ne bir özür diliyor ne de istifa ediyor. Adeta vurdumduymazlık içindeler.

Milletin evlatlarının hayatlarıyla oynayanların bir an önce adalete hesap vermesini istiyoruz. Böylesi facialara rağmen KYK yurtlarındaki asansörlerin hala düşmesi akıl almaz bir keyfiyettir. Dahası, can kayıpları yaşansaydı bu elim hadisenin vebalini kimler üstlenecekti?

Ey iktidar mensupları. Artık bu pişkinliğe son verin. Gençlerimizin selameti her şeyden önce gelmelidir. Yurtlardaki mevcut rezaletlerin sebebi olan sorumlular bir an evvel yargı huzuruna çıkarılmalıdır. Ülkemizin müstakbel ışıklarının hayat hakkına sahip çıkılmazsa, bu günahın altından nasıl kalkılacaktır?"

Kaynak: ANKA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Süleyman Şah, Sevgi Kılıç, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki asansör kazasını eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki asansör kazasını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement