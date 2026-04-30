CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu: "Onursal Adıgüzel'in Suçu; 'Suç İşlememe' Suçu"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Murat Çepni'yi, avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, "Onursal Adıgüzel'in suçu; 'suç işlememe' suçu" dedi.

"Partisinde görülmüş olması bile suç"

Tanrıkulu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin neredeyse tüm faaliyetlerinin illegal sayıldığını söyleyerek, "Murat Çepni ile ilgili olarak şöyle ilginç bir durum var; gizli tanık var, gizli tanığın beyanlarından bir tanesi partinin genel başkanı olan Murat Çepni ile ilgili olarak; 'Ben onu Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde yemek yerken gördüm' diyor. Partisinde görülmüş olması bile suç" dedi.

Selçuk Kozağaçlı'nın aldığı hapis cezasını çoktan yattığını ancak şartlı salıverme kararının uygulanmadığını belirten Tanrıkulu, "İnfaz Hakimliği şartlı salıvermeyi tamamen hukuka aykırı bir şekilde geri aldı. Bunun gibi onlarca, yüzlerce aykırılık var. Onursal Adıgüzel'in suçu; 'suç işlememe' suçu" dedi.

Tanrıkulu'ndan süreç komisyonu raporu hatırlatması

İBB Davası'nın siyasi bir dava olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Bu zulme, bu hukuksuzluğa son verilmelidir. Bütün arkadaşlarımız tahliye edilmelidir ve tutuksuz yargılama esas olmalıdır. ?Biz esas itibarıyla Meclis'te kurulan komisyon, yani 'Süreç' olarak adlandırılan komisyon, aynen bu tespiti de imza altına almıştı. İmza atanların başında da Adalet ve Kalkınma Partisi vardır. Yani tutuksuz yargılama esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.