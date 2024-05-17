CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hamas'la ilişkilerin Türkiye'ye ve Filistinlilere faydası olmadığını söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hamas'la ilişkilerin Türkiye'ye ve Filistinlilere faydası olmadığını söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hamas\'la ilişkilerin Türkiye\'ye ve Filistinlilere faydası olmadığını söyledi

Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikasında birçok sorun ve yanlış bulunduğunu, yanlışlarda da ısrar edildiğini savundu. Hamas'ın Filistin hareketini bölmekten başka hiçbir sonuca ulaşmamış bir hareket olduğunu iddia eden Uzgel, Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkilerinin faydasının olmadığını belirtti.

17.05.2024 16:52
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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Bu coğrafyada neredeyse Katar dışında kimsenin yan yana gelmek istemediği Hamas'la bu kadar içli dışlı olmanın Türkiye'ye faydası ne oldu? Filistinlilere faydası ne oldu?" dedi.

Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikasında birçok sorun ve yanlış bulunduğunu, yanlışlarda da ısrar edildiğini savundu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tuhaf bir Hamas sevdası olduğunu" ileri süren Uzgel, "Bu anlamsız ve faydasız bir sevda. Hamas, sivil katliamı yapıp sonra da kendi halkının katliamına sebep olmuş bir parti, örgüttür." diye konuştu.

Hamas'ın Filistin hareketini bölmekten başka hiçbir sonuca ulaşmamış bir hareket olduğunu iddia eden Uzgel, "Bu coğrafyada neredeyse Katar dışında kimsenin yan yana gelmek istemediği Hamas'la bu kadar içli dışlı olmanın Türkiye'ye faydası ne oldu? Filistinlilere faydası ne oldu?" diye sordu.

TBMM'deki "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı"nın kuruluşuna ilişkin düzenlemeyi anımsatan Uzgel, "Dışişleri Bakanlığını güçlendirmenin başka bir yolu yok mu?" dedi.

Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olduğunu ifade eden Uzgel, ancak bakanlıkta "liyakatin yerle bir olduğunu" ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Hamas'la ilişkilerin Türkiye'ye ve Filistinlilere faydası olmadığını söyledi - Son Dakika

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