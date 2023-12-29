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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları, Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Bağcıoğlu, gaziler ile şehit yakınlarının sosyal ve ekonomik zorluklarına ilişkin taleplerini ve temennilerini dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir\'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi
29.12.2023 - 17:37,
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu; İzmir Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları, Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu; bugün İzmir Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları, Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni (TEMŞAD) ziyaret etti.

Gaziler ile şehit yakınlarına CHP adına şükran ve minnetlerini ileten Bağcıoğlu, sosyal ve ekonomik yaşamda karşılaştıkları zorluklara ilişkin talepleri ve temennileri dinledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir'de gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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