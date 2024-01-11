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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK'nın yanında olduklarını belirtti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK'nın yanında olduklarını belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, terörün her türünü lanetlediklerini ve TSK'nın her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise üyelerinin İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK\'nın yanında olduklarını belirtti
11.01.2024 - 15:56,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Hain PKK terör örgütü başta olmak üzere, terörün bütün unsurlarını lanetliyoruz ve TSK'nın her zaman yanındayız." dedi.

Bağcıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin ve gazilerin, kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Bu bilinçle şehit aileleri ve gazilerle irtibatı sürekli devam ettirdiklerini anlatan Bağcıoğlu, onların istek, talep ve sıkıntılarını not aldıklarını dile getirdi.

CHP'li Bağcıoğlu, terörün her türünü lanetlediklerini belirterek, "Hain PKK terör örgütü başta olmak üzere, terörün bütün unsurlarını lanetliyoruz ve TSK'nın her zaman yanındayız. Gazi ocağında bunu bir kez daha vurgulamak istedim." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise üyelerinin İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri olduğunu aktardı.

Üye sayısı azalan bir gazi derneği olduklarını dile getiren Yumuk, "37 bin 653 Kıbrıs gazisinden 24 bin civarında yaşayan kaldı. 21 bin 212 Kore gazimizden yaşayan 500'ün altına düştü. Ülkemizin bekası için üzerimize ne düşüyorsa bugün de yapmaya hazırız. Devlet güçlü olursa fertler de güçlü olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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