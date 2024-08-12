CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: TSK'nın doğal afetlerdeki rolü göz ardı edilmemeli - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: TSK'nın doğal afetlerdeki rolü göz ardı edilmemeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğal afetlerdeki önemli rolünü vurgulayarak, TSK'nın Türkiye Afet Müdahale Planı'nda 'destek çözüm ortağı' olarak nitelendirilmesinin akıllara TSK'nın yok sayılmak istendiği sorusunu getirdi.

12.08.2024 11:13
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, doğal afetlerdeki rolünü hatırlatarak, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre esas çözüm ortağı olarak tanımlanmıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda TSK'nın 'esas çözüm ortağı' yerine 'destek çözüm ortağı' olarak nitelendirilmesi, akıllara TSK yok mu sayılmak isteniyor, sorusunu getiriyor" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğal afetlerde önemli bir rol oynadığına işaret etti. TSK'nın en donanımlı ve organize yapısının doğal afetlerde yok sayılmaması gerektiğini ifade eden Bağcıoğlu şunları söyledi:

"TSK, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneği ile bilinen, eğitimli ve disiplinli bir organizasyondur. Doğal afetler meydana geldiğinde, arama kurtarma çalışmaları genellikle organize bir yapıdan yoksun, gönüllüler ve uyumlu olmayan bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, TSK'nın deneyimi ve uzmanlığı, arama kurtarma işlemleri artırılacak en önemli unsurlardan biridir. Türkiye'nin en donanımlı ve organize yapısının bu süreçte yok sayılması, olası bir doğal afette yaşanabilecek kaosun temel nedenlerinden biri olabilir. Bu gerçeği en son depremlerde maalesef tecrübe etmiştik. Kriz anlarında birçok kişi ve kurum dağılabilirken, TSK'nın disiplinli ve organize yapısı, afet müdahalesinin artırılacağı önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Afet yönetimi, ulusal güvenliğimizin bir parçasıdır. Bu nedenle TSK'nın bu alandaki rolünün devam etmesi, yalnızca afet müdahalesinin kalıcılığını sürdürecek, aynı zamanda toplumun afetlere karşı direncini de artıracaktır. TSK'nın doğal afetlerdeki rolü ve katkıları göz ardı edilmemelidir. Bu kurum, sadece askeri tehditlere karşı değil, aynı zamanda doğal afetlere karşı da Türk milletinin güveneceği bir güçtür. TAMP'ın yeniden gözden geçirilmesi ve TSK'nın esas çözüm ortağı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: TSK'nın doğal afetlerdeki rolü göz ardı edilmemeli - Son Dakika

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