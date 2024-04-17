CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlıkta şiddetin mimarı siyasi iktidardır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlıkta şiddetin mimarı siyasi iktidardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlıkta şiddetin mimarı siyasi iktidardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini ve bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti. Aksaz Şahbaz, sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik uygulanan Beyaz Kod verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmadığına dikkat çekti.

17.04.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele günü nedeniyle yaptğı açıklamada; "Hekimleri itibarsızlaştıran, hastaları kışkırtan ve sağlıkta emeği değersizleştiren siyasi iktidar sağlıkta şiddetin mimarıdır. Sağlıkta şiddeti sonlandırmak için yasal, toplumsal ve sağlık hizmetinde yapısal tedbirler alınmalı, bir halk sağlığı sorunu haline gelen bu durum bir an önce çözülmelidir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele günü nedeniyle açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz, sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik uygulanan Beyaz Kod verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmadığına dikkat çekti. Aksaz Şahbaz, sağlıkta şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini vurguladı.

Aksaz Şahbaz'ın açıklaması şöyle:

"SAĞLIKTA ŞİDDET ARTMAYA, HEKİMLER KATLEDİLMEYE DEVAM ETTİ"

"'Bunlar iğne yapmayı bile bilmezler', 'bıçak parası almadan iş yapmazlar', 'Alo 186 doktor şikayet hattı kurduk, doktorları şikayet edebilirsiniz" diyerek hekimleri itibarsızlaştıran, hastaları kışkırtan ve sağlıkta emeği değersizleştiren siyasi iktidar sağlıkta şiddetin mimarıdır. 12 yıl önce bugün Dr. Ersin Arslan, operasyon sonrası taburcu olarak evinde hayatını kaybeden 85 yaşındaki hastanın 17 yaşındaki torunu tarafından görevi başında bıçaklanarak katledildi. 2005'de Prof Dr Necip Göksel Kalaycı, 2015'de Dr Kamil Furtun, Dr Aynur Dağdemir, 2022'de Dr Ekrem Karakaya ve niceleri görevleri başında katledildi. Öncesinde olduğu gibi sonrasında da sağlıkta şiddet artmaya, hekimler katledilmeye devam etti.

"BEYAZ KOD VERİLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN PAYLAŞILMAMAKTA, SAĞLIKTA ŞİDDET GİZLENMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik uygulanan Beyaz Kod verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmamakta, sağlıkta şiddet gizlenmeye çalışılmaktadır. Sağlıkta şiddet sadece sağlık emekçileri ve doktorları ilgilendiren değil, toplumsal bir sorundur. Mesleğe yabancılaşma ve defansif tıpla halk sağlığını tehdit eden bir durumdur. Dr. Ersin Arslan'ın anısına ilan edilen 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Gününde, bir kez daha vurguluyoruz; Sağlıkta şiddeti sonlandırmak için yasal, toplumsal ve sağlık hizmetinde yapısal tedbirler alınmalı, bir halk sağlığı sorunu haline gelen bu durum bir an önce çözülmelidir."

Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı, Mimar, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlıkta şiddetin mimarı siyasi iktidardır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Kabine’de değişim olacak mı AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı Kabine'de değişim olacak mı? AK Parti Sözcüsü Çelik kameralar önünde açıkladı
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlıkta şiddetin mimarı siyasi iktidardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement